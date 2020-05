Todt: "Vettel-Ferrari? Si vince stando sulla nave nella tempesta"

Secondo Jean Todt è mancata unità d'intenti tra la Ferrari e Sebastian Vettel nel tentativo di emulare Michael Schumacher.

La scorsa settimana è stata ufficializzata la separazione tra Maranello e il tedesco al termine del 2020, con il 4 volte Campione del Mondo che ora si ritrova con un futuro in Formula 1 in forte dubbio.

Il Presidente della FIA, che quando era team principal in Rosso vinse una marea di titoli con Schumi, ha commentato il fallimento del binomio Vettel-Ferrari che era cominciato nel 2015.

"Puoi sempre dare una spiegazione per i risultati, buoni o brutti che siano - ha dichiarato Todt a Sky Sports F1 - Con Michael, tutta la Ferrari ha avuto grande successo perché eravamo uniti, una squadra forte che dava supporto a tutti specialmente nei momenti difficili".

“E' facile stare assieme quando tutto va bene, ma il bravo marinaio salta fuori quando il mare è in tempesta. E' toccato anche a noi, ma nessuno ha abbandonato la nave e penso che questa sia la grande differenza".

A 32 anni ora Vettel rischia di non trovare un posto per il 2021 in griglia, ma il francese pensa che alla fine qualcosa salterà fuori.

“Sebastian Vettel è uno dei più grandi talenti del motorsport. C'è stato un annuncio, ma anche se oggi non ha un contratto dopo la fine del 2020 ci sono comunque tante opportunità. Non posso che augurargli il meglio e penso che chiunque lo prenderà sarà molto fortunato".

“E' chiaro che si tratta di un pilota che può vincere se gli si dà una macchina per farlo. Quando Michael arrivò in Ferrari nel ’96 si portò a casa solo tre gare non perché non era motivato, ma semplicemente perché non disponeva della macchina per diventare Campione".

“Pian piano abbiamo costruito sia la vettura che il mezzo per riuscirci, è una combinazione. Prendete Lewis Hamilton, se non avesse una monoposto vincente non vincerebbe il titolo. Lo abbiamo visto con Fernando Alonso e così è stato anche per Vettel. E' logico".