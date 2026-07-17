La Ferrari arriva a Spa fresca della vittoria di Leclerc a Silverstone, la seconda del team e la prima del monegasco nel 2026. La Scuderia resta ottimista, ma sa che fare previsioni è un azzardo. Sulla carta, i lunghi rettilinei dovrebbero penalizzare la SF-26, ma così doveva essere a Silvestone e poi non è stato. L'aspetto positivo è che adesso la Ferrari può contare su un Leclerc ritrovato e un Hamilton in gran forma.