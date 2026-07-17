2026 Formula 1 Belgio
Gran Premio del Belgio, LIVE Libere 1
Seguite il primo turno di prove libere del Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1 con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!
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Riassunto
Diretta testuale
Verstappen, Antonelli e Russell cominciano la simulazione passo gara con gomma media.
Hamilton chiude il giro con gomma rossa a 0"145 dal riferimento di Verstappen. Leclerc segue a 0"207.
Lawson va in sovrasterzo anche all'ultima chicane. Il neozelandese deve ancora trovare il grip ottimale con la sua Racing Bulls aggiornata.
Anotnelli chiede di passare ai long-run, perché nella simulazione qualifica la macchina sta diventando nervosa.
Il record della pista di Spa è 1:40.510, registrato da Piastri l'anno scorso. Allo stato attuale, le monoposto 2026 sono più lente di oltre 6 secondi.
Hadjar torna in pista con gomme soft, l'abitacolo regolato e il flow-vis per studiare l'ala posteriore "tradizionale". Segna un crono di 1:47.322, subito battuto da Verstappen in 1:47.070.
Antonelli monta gomma rossa e sale in testa in 1:47.603. Russell comincia il suo giro con la soft.
Norris torna in pista dopo una sosta prolungata ai box. Arrivati quasi a metà sessione, il campione del mondo in carica ha solo un giro all'attivo.
Hadjar comunica di non avere spazio nell'abitacolo della Red Bull: "Le mie gambe toccano le mie mani."
Dopo il primo quarto d'ora, è Hadjar ad avere il miglior tempo, in 1:47.778 con gomma soft, davanti a Verstappen (con gomma media) di 81 millesimi. La Red Bull ha abbandonato l'ala macarena (che aveva causato gli incidenti di Max a Spielberg e Silverstone) in favore di un'ala più tradizionale, meno veloce ma più sicura.
Lawson rischia di andare in testacoda alla Stavelot. Il neozelandese della Racing Bulls gira con il flow-vis all'ala posteriore per studiare il flusso generato dal nuovo airbox più piccolo, progettato per aumentare la velocità di punta. Lindblad dovrà aspettare l'Ungheria per avere lo stesso aggiornamento.
Russell comunica di non avere grip e di scivolare con le quattro ruote.
Dopo 6 minuti di lavoro, la McLaren manda in pista Lando Norris con gli aero rakes al posteriore per studiare la nuova ala posteriore aggiornata.
La McLaren sembra avere problemi con la monoposto di Norris, che è l'unico pilota a non essere ancora uscito dai box.
Il meteo per il weekend resta variabile, ma al momento non è prevista pioggia per questa sessione. La temperatura dell'asfalto è di 43°C.
semaforo verde per le fp1
Fernando Alonso cederà il volante della sua Aston Martin al giovane Jak Crawford per le FP1, che smarcherà la terza delle quattro sessioni dedicate ai rookie. Alonso non ha grandi aspettative per la gara (è più interessato alla finale dei Mondiali di calcio tra Spagna e Argentina) e confida negli aggiornamenti che Aston Martin porterà in Ungheria, che potrebbero valere oltre due secondi.
Jak Crawford, Aston Martin
Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Chi soffre particolarmente l'affidabilità è la McLaren. Norris ha dovuto montare la quarta centralina della stagione, perciò riceverà una penalità di 10 posizioni in griglia di partenza. Le attese della scuderia di Woking sono rivolte a Budapest, dove porteranno un sostanzioso pacchetto di aggiornamenti.
F1 | Norris: a Spa avrà la PU aggiornata ma sconterà 10 posizioni in griglia per il cambio della centralina
I piloti della McLaren durante questo weekend avranno a disposizione la PU aggiornata della Mercedes con alcuni correttivi per l'affidabilità. Tuttavia, per montare la nuova centralina, Norris dovrà scontare una sanzione di 10 posizioni in griglia per la gara di domenica: una scelta necessaria dopo che il britannico aveva perso già due unità.
Per Kimi Antonelli, dodici mesi fanno una differenza enorme. L'anno scorso toccava a Spa il punto più basso della sua carriera in F1, a causa dalle difficoltà di guida della Mercedes. Quest'anno Kimi arriva da leader del campionato con 25 punti di vantaggio su Russell. Per l'italiano sarà importante arrivare al traguardo senza problemi di affidabilità, dopo aver perso punti pesantissimi sia a Barcellona che a Silverstone.
F1 | Antonelli: "Il Mondiale? Deciderà anche l'affidabilità. Ricordate la Malesia 2016?"
Il leader del campionato arriva a Spa con un vantaggio ridotto a 25 punti dopo i problemi di Barcellona e Silverstone. Mercedes ha rinforzato il componente che ha causato il ritiro in Gran Bretagna, mentre debutta il nuovo pacchetto aerodinamico a basso carico.
La Ferrari arriva a Spa fresca della vittoria di Leclerc a Silverstone, la seconda del team e la prima del monegasco nel 2026. La Scuderia resta ottimista, ma sa che fare previsioni è un azzardo. Sulla carta, i lunghi rettilinei dovrebbero penalizzare la SF-26, ma così doveva essere a Silvestone e poi non è stato. L'aspetto positivo è che adesso la Ferrari può contare su un Leclerc ritrovato e un Hamilton in gran forma.
F1 | D'Ambrosio: "Abbiamo vinto due GP, ma la chiave è mantenere i piedi per terra"
Il vice team principal della Scuderia a Spa-Francorchamps si sentirà a casa visto che l'ex pilota 40enne è belga. C'è molta attesa per questo appuntamento: "Con queste vetture, i dettagli possono fare la differenza. Continuiamo a lavorare su entrambi i fronti: massimizzare il pacchetto in pista e sviluppare la vettura a Maranello”.
La Formula 1 arriva in Belgio per la 10ª tappa stagionale. Sul velocissimo circuito di Spa-Francorchamps, piloti e ingegneri affronteranno una sfida completamente diversa dagli anni scorsi. La batteria non durerà un giro intero e, come a Silverstone, la strategia di erogazione farà la differenza.
F1 | Spa: la FIA taglia ancora energia per il superclipping e il secondo settore diventa un puzzle per l’MGU-K
Per ridurre il rischio che i team potessero essere tentati di spingere troppo sul superclipping sui lunghi rettilinei, la FIA ha ridotto di un altro MJ il limite di energia recuperabile in qualifica, portandolo a 7 MJ. Inoltre, il secondo settore diventa un puzzle con tante aree in cui si potrà ridurre rapidamente la potenza dell'MGU-K.
Buon pomeriggio amici di Motorsport.com e benvenuti alla diretta delle FP1 del GP del Belgio!
Di: Giacomo Rauli