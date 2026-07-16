F1 | Spa: la FIA taglia ancora energia per il superclipping e il secondo settore diventa un puzzle per l’MGU-K

C’è un tema che continua a rappresentare una costante in questa stagione, ossia la gestione dell’energia della Power Unit. All’inizio della settimana avevamo spiegato come Spa preoccupasse i team molto più di Silverstone, non solo per le caratteristiche del tracciato, con rettilinei più lunghi che portano la pista a superare i 7 km, ma anche per la scarsità di curve in grado di mascherare il calo di velocità.

In Gran Bretagna, infatti, il calo di potenza dovuto al taglio del motore elettrico, come in curva 1/2 o dopo Copse, era in parte mascherato proprio dalla presenza di curve che portano naturalmente a ridurre la velocità. In sostanza il calo c’era, ma risultava meno evidente rispetto a quanto accadrà qui a Spa, dove i lunghi rettilinei, come quello del Kemmel o il tratto dopo Blanchimont, renderanno il fenomeno molto più marcato.

Questo significa che decidere come utilizzare l’energia nel corso del giro diventerà una questione molto più tattica di quanto si immagini. L’approccio più ovvio sarebbe quello di sfruttare la parte elettrica sui rettilinei, dove si può guadagnare più terreno, evitando però di scaricare del tutto la batteria così da conservare qualcosa per il secondo settore che, pur essendo molto guidato, presenta comunque tratti in cui serve la spinta della PU.

Circuito di Spa-Francorchamps Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Il punto è proprio questo: capire quanto si vuole sacrificare il secondo settore che, di fatto, diventerà un grande punto di ricarica, soprattutto nelle tre staccate più importanti. Tuttavia, il fatto stesso che si perderà potenza sul rettilineo del Kemmel dovendo tagliare il supporto dell’MGU-K significa che gli spazi di frenata saranno più ridotti, e di conseguenza servirà un modo diverso per recuperare energia.

Ed è proprio per questo che qui a Spa entreranno in gioco due temi importanti. Il primo è che i team si attendono un quantitativo di superclipping piuttosto elevato in fondo agli allunghi, anche a discapito delle velocità di punta. Proprio per questo, un po’ come già accaduto a Silverstone, la FIA ha deciso di ridurre di un MJ il quantitativo di energia recuperabile durante il giro.

In Inghilterra il limite avrebbe dovuto essere di 7,5 MJ, ma fu poi abbassato a 6,5 MJ, creando anche un po’ di confusione tra i team che avevano effettuato le simulazioni sul quantitativo di energia originario. A Spa il valore iniziale previsto era di 8 MJ, ma proprio per il timore di un eccessivo superclipping e della possibilità che le squadre finissero per sacrificare in modo troppo marcato alcuni punti della pista, la FIA ha giustamente deciso di ridurlo a 7 MJ per ogni tornata in qualifica.

Prima avevamo sottolineato come le scelte dei team dipenderanno anche da quanto si vorrà sacrificare la zona centrale della pista, quella più ricca di curvoni. Non sorprende che la FIA abbia tenuto conto di questo aspetto, includendo diversi punti del circuito in cui la riduzione di potenza dell’MGU-K potrà superare i 150 kW, così da favorire il risparmio e la gestione dell’energia.

Prima di Les Combes i team si aspettano tanto superclipping Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Da curva 5 (la chicane di Les Combes) a curva 9, così come a Pouhon e nella chicane tra curva 12 e 14, l’MGU-K potrà subire una riduzione di potenza significativa o essere completamente spento in maniera più rapida. “Il Gran Premio del Belgio sarà estremamente impegnativo dal punto di vista della gestione dell’energia; è una delle piste più affamate di energia dell’intero calendario”, spiega Neil Houldey, direttore tecnico dell’area applied engineering della McLaren.

“Questo superclipping è atteso, tra gli altri punti, sul rettilineo verso Les Combes al termine del rettilineo del Kemmel e poi di nuovo verso Blanchimont più avanti nel giro, anche se soprattutto il venerdì varierà da squadra a squadra dove e quanto ciascuno deciderà di distribuire l’energia.

“Spa è il tracciato più sensibile all’energia incontrato finora quest’anno, e con un margine netto, ha spiegato il capo ingegnere di pista della Williams, Paul Williams, che ha poi aggiunto concetti simili a quelli già usati da Houldey, aggiungendo che anche la regolazione da terra potrà fare la differenza. A Eau Rouge c’è una compressione che schiaccia molto la vettura, per cui sarà interessante capire l’approccio dei piloti e degli ingegneri per mantenere la vettura più bassa possibile per fini aerodinamici.

“L’approccio verso Eau Rouge può essere modificato intervenendo sul profilo di deploy, sull’ottimizzazione energetica e sui benefici in altezza da terra ottenibili dal setup. Ci aspettiamo di utilizzare l’intera finestra del pacco energia: pieno alla curva 1, esaurito alla 5, di nuovo pieno all’uscita della 14 prima di svuotarsi alla 18. Questo lascia il settore 2 fortemente privo di energia, con superclipping probabile sia con serbatoio pieno sia con serbatoio scarico”.