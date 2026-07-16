F1 | Norris: a Spa avrà la PU aggiornata ma sconterà 10 posizioni in griglia per il cambio della centralina

Il weekend di Lando Norris in Belgio parte in salita. Dopo aver dovuto attendere sia al Red Bull Ring sia a Silverstone per via delle rotazioni interne, McLaren potrà finalmente montare a Spa la Power Unit Mercedes aggiornata, introdotta dalla Stella in Austria con alcuni correttivi sul fronte dell’affidabilità, in particolare legati alla batteria e alla centralina.

Il team aveva dovuto attendere per una questione di rotazioni, quasi ironicamente dopo aver già perso dei Gran Premi proprio per problemi di affidabilità. Certo, quei ritiri avevano sì permesso di salvare chilometraggio sull’unità, ma aveva anche comportato la perdita di dati preziosi (non potendo girare con la continuità sperata) e, soprattutto, punti importanti in ottica classifica costruttori.

Anche per questo, per il team di Woking era fondamentale avere finalmente a disposizione l’unità aggiornata con i correttivi di affidabilità, soprattutto in un momento in cui molti rivali hanno montato un motore fresco nelle ultime gare. Una buona notizia, anche se costerà una penalità: nel fine settimana di Spa Norris dovrà infatti scontare dieci posizioni in griglia per la sostituzione della centralina.

Lando Norris, McLaren Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Una scelta ragionata, in parte per il layout della pista che tendenzialmente aiuta a recuperare posizioni, in parte perché comunque il britannico prima di questo weekend aveva già perso delle unità arrivando alla terza, l’ultima prima di incorrere in una penalità, quindi in McLaren erano consapevoli che realisticamente Norris sarebbe incorso in una sanzione prima della fine della stagione.

Per sfruttare i correttivi introdotti dalla Mercedes è però necessario montare un’altra centralina, e il momento più sensato per farlo è proprio questo weekend. Da un lato un motore fresco può tornare utile su una pista in cui si può superare, come detto in precedenza, ma c'è anche un'altra considerazione da fare: la sanzione verrà così scontata prima dell’arrivo degli aggiornamenti attesi da Budapest in poi.

La prima centralina sulla vettura di Norris aveva subito un guasto terminale in Cina, con Lando impossibilitato a prendere il via della corsa, così come Oscar Piastri, anche se per motivi differenti. La seconda unità, installata in Giappone, era stata poi messa da parte per interventi correttivi dopo aver manifestato problemi nelle prove libere, rendendo necessario il passaggio alla terza e ultima centralina disponibile nell’allocazione prima della penalità.

Lando Norris, McLaren Foto di: Erik Junius

Sebbene la seconda unità fosse stata riparata dopo il GP del Giappone, ha poi subito un nuovo guasto terminale in FP2 a Monaco, proprio durante la sessione in cui Norris stava provando la nuova ala anteriore per la raccolta dati. Questo episodio lo ha lasciato con una sola centralina per il resto della stagione, utilizzata in ogni singola sessione da Miami in avanti.

Per beneficiare dei nuovi correttivi di affidabilità introdotti da Mercedes è però necessario incorrere nella penalità di 10 posizioni montando un’altra unità. L’obiettivo è utilizzare questa quarta centralina per il resto della stagione, massimizzando l’affidabilità e riducendo al minimo il rischio di ulteriori sanzioni per Lando.