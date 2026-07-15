F1 | D'Ambrosio: "Abbiamo vinto due GP, ma la chiave è mantenere i piedi per terra"

Jerome D’Ambrosio è l’uomo di fiducia di Fred Vasseur. Anzi, è il suo braccio destro, essendo nominalmente il vice team principal. Ex pilota che è arrivato fino alla F1, il 40enne belga vive l’appuntamento nelle Ardenne con uno spirito diverso dal solito, essendo Spa-Francorchamps la sua casa...

“Per me è sempre un piacere tornare a Spa-Francorchamps, non solo perché sono belga, ma anche perché questo è uno dei circuiti più iconici e affascinanti del calendario. In Belgio c’è una vera passione per il motorsport e i tifosi Ferrari vengono sempre qui in gran numero".

"Questo Paese occupa inoltre un posto speciale nella storia della Ferrari: il Cavallino Rampante fece qui il proprio debutto in gara, alla 24 Ore di Spa del 1932, conclusa con una doppietta, mentre Francorchamps fu la sede di uno dei primi e più importanti importatori Ferrari, il Garage Francorchamps”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Ferrari

La Ferrari ha vinto due GP negli ultimi tre GP: con Leclerc a Silverstone e in precedenza con Hamilton a Barcellona. Che atmosfera c'è in questo momento all’interno del team?

“L’atmosfera è positiva, ma soprattutto molto concentrata. Le vittorie di Barcellona e Silverstone riflettono i progressi compiuti da tutta la squadra, sia in pista sia a Maranello, e sono il risultato di un lavoro costante. Sappiamo però che il ritmo di sviluppo è un elemento centrale in questo campionato e stiamo lavorando duramente, con entrambi i piloti, per continuare a migliorare il pacchetto”.

Il mondiale 2026 offre continui colpi di scena e non ha ancora un canovaccio definito. Come lo affronta la Scuderia?

“La chiave è restare con i piedi per terra, sapendo che ogni gara può raccontare una storia diversa. Affrontiamo avversari molto forti, quindi ci presentiamo a ogni appuntamento e a ogni sessione con la stessa mentalità e l’obiettivo di ottenere il massimo dal pacchetto che abbiamo. Con queste vetture, i piccoli dettagli possono fare una grande differenza e l’attenzione da parte di tutti, in ogni area, è fondamentale. Continuiamo quindi a lavorare su entrambi i fronti: massimizzare il pacchetto in pista e sviluppare la vettura a Maranello”.