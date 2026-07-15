F1 | D'Ambrosio: "Abbiamo vinto due GP, ma la chiave è mantenere i piedi per terra"
Il vice team principal della Scuderia a Spa-Francorchamps si sentirà a casa visto che l'ex pilota 40enne è belga. C'è molta attesa per questo appuntamento: "Con queste vetture, i dettagli possono fare la differenza. Continuiamo a lavorare su entrambi i fronti: massimizzare il pacchetto in pista e sviluppare la vettura a Maranello”.
Jerome D'Ambrosio - Ferrari Deputy Team Principal
Foto di: Ferrari
Jerome D’Ambrosio è l’uomo di fiducia di Fred Vasseur. Anzi, è il suo braccio destro, essendo nominalmente il vice team principal. Ex pilota che è arrivato fino alla F1, il 40enne belga vive l’appuntamento nelle Ardenne con uno spirito diverso dal solito, essendo Spa-Francorchamps la sua casa...
“Per me è sempre un piacere tornare a Spa-Francorchamps, non solo perché sono belga, ma anche perché questo è uno dei circuiti più iconici e affascinanti del calendario. In Belgio c’è una vera passione per il motorsport e i tifosi Ferrari vengono sempre qui in gran numero".
"Questo Paese occupa inoltre un posto speciale nella storia della Ferrari: il Cavallino Rampante fece qui il proprio debutto in gara, alla 24 Ore di Spa del 1932, conclusa con una doppietta, mentre Francorchamps fu la sede di uno dei primi e più importanti importatori Ferrari, il Garage Francorchamps”.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Ferrari
La Ferrari ha vinto due GP negli ultimi tre GP: con Leclerc a Silverstone e in precedenza con Hamilton a Barcellona. Che atmosfera c'è in questo momento all’interno del team?
“L’atmosfera è positiva, ma soprattutto molto concentrata. Le vittorie di Barcellona e Silverstone riflettono i progressi compiuti da tutta la squadra, sia in pista sia a Maranello, e sono il risultato di un lavoro costante. Sappiamo però che il ritmo di sviluppo è un elemento centrale in questo campionato e stiamo lavorando duramente, con entrambi i piloti, per continuare a migliorare il pacchetto”.
Il mondiale 2026 offre continui colpi di scena e non ha ancora un canovaccio definito. Come lo affronta la Scuderia?
“La chiave è restare con i piedi per terra, sapendo che ogni gara può raccontare una storia diversa. Affrontiamo avversari molto forti, quindi ci presentiamo a ogni appuntamento e a ogni sessione con la stessa mentalità e l’obiettivo di ottenere il massimo dal pacchetto che abbiamo. Con queste vetture, i piccoli dettagli possono fare una grande differenza e l’attenzione da parte di tutti, in ogni area, è fondamentale. Continuiamo quindi a lavorare su entrambi i fronti: massimizzare il pacchetto in pista e sviluppare la vettura a Maranello”.
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