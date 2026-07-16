F1 | Antonelli: "Il Mondiale? Deciderà anche l'affidabilità. Ricordate la Malesia 2016?"

Mentre il mondo scopre sempre più Antonelli, Kimi continua a scoprire il mondo. Concluso il weekend di Silverstone, il leader del Mondiale ha fatto rotta su Wimbledon per vivere una giornata indimenticabile nell'esclusiva Royal Box. Nel weekend è stato poi il turno del Festival of Speed di Goodwood.

“Wimbledon è molto chic, ma per un appassionato Goodwood è davvero tanta roba. Premetto che mi piacerebbe ritornarci il prossimo anno, per cercare di godermi tutto al meglio. C'erano dei ‘ferri’ pazzeschi, lì vedi proprio il meglio del meglio, e poi c'erano appassionati veri. Anche Wimbledon è stato bellissimo, ci sarebbe da tornare per vedere magari una finale, ma da appassionato devo dire che Goodwood è uno step in più”.

Le doverose distrazioni non hanno però tolto tempo alla preparazione del weekend di Spa-Francorchamps. Dopo il ritiro nel Gran Premio di Gran Bretagna, la Mercedes ha passato la W17 ai raggi X, un check che è andato ben oltre il componente costato ad Antonelli una vittoria ormai a portata di mano. “La squadra mi ha confermato che è stato fatto un grande lavoro. Il pezzo che ha ceduto a Silverstone è stato rinforzato e, più in generale, è stato fatto uno sforzo particolare affinché non si ripresentino problemi del genere”.

Antonelli teme più l'affidabilità che la Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Mi sono ritrovato ad avere una settantina di punti di vantaggio (su Russell) e oggi il margine è sceso a 25 – ha sottolineato Antonelli – dopo averne persi 43 in due weekend di gara (Barcellona e Silverstone) a causa di problemi tecnici. Ne ero convinto prima e lo sono ancora di più adesso: è troppo presto per pensare al campionato. Abbiamo visto come il nuovo regolamento abbia avuto un certo impatto sulla nostra affidabilità. Posso controllare la parte di mia competenza, ma per il resto non c’è molto che possa fare”.

Kimi ha poi parlato della Ferrari, ammettendo che in termini di performance non è ancora al livello Mercedes, ma la solidità del progetto di Maranello si sta rivelando un valore aggiunto non secondario. “Non siamo nelle condizioni di poterci rilassare, la loro monoposto finora non ha avuto alcun problema. Quindi siamo consapevoli di non poter lasciare nulla per strada. In termini di passo non ci hanno ancora raggiunto, ma sembrano molto, molto solidi”.

“Credo che la partita sull’affidabilità possa diventare cruciale in ottica mondiale – ha aggiunto Antonelli – ricordate la Malesia 2016?”. Kimi tocca ferro, letteralmente, e il riferimento è alla rottura della power unit che risultò decisiva nella sconfitta mondiale di Lewis Hamilton a favore di Nico Rosberg. “Da pilota sei consapevole che queste cose possono accadere, per questo non voglio lasciare nulla per strada. Ogni volta che si presenta l’occasione per conquistare dei punti bisogna sfruttarla”.

In pista con il pacchetto a basso carico per scacciare i fantasmi

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

La Mercedes si prepara a scendere in pista nel weekend di Spa-Francorchamps con un pacchetto aerodinamico studiato per le piste a basso carico. Nei piani della squadra il suo utilizzo è previsto anche a Monza, Baku e Las Vegas.

“Vedremo come va – ha ribadito Kimi – sono un po' prudente perché lo scorso anno eravamo tra quelli più scarichi e non è andata granché bene. Domani dovremo assicurarci che quanto guadagniamo sui rettilinei non venga vanificato dal tempo che inevitabilmente perderemo nei tratti guidati e, soprattutto, che ci sia complessivamente un buon bilanciamento. L'anno scorso eravamo velocissimi sul dritto, ma nel secondo settore facevamo molta fatica”.

Dodici mesi fa Antonelli concluse le qualifiche Sprint in ultima posizione e quelle del Gran Premio con il diciottesimo tempo. Sabato pomeriggio gli occhi lucidi raccontarono meglio di qualsiasi parola il suo stato emotivo. “Non è un bel ricordo – ha commentato oggi Antonelli parlando del circuito di Spa – e soprattutto non lo è se ripenso al 2023”. Il riferimento è all'incidente in Formula Regional che costò la vita al diciottenne Dilano Van't Hoff.

“Per il resto è una pista che mi è sempre piaciuta molto. Se ripenso al 2025, anche Silverstone non era stato un buon weekend, ma quest’anno la performance si è confermata molto buona. Spa è una pista che gasa molto e piace a tutti. Poi bisognerà vedere come si comporterà la monoposto, ma ho davvero tanta voglia di lasciarmi alle spalle la delusione di Silverstone”.