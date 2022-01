Video Live: 24 Ore di Le Mans Virtual

Disputata con successo l'anno scorso in collaborazione con Motorsport Games, la 24 Ore di Le Mans virtuale torna per il 2021 con un roster di 200 piloti eRacing - che rappresentano 39 diverse nazionalità - guidando le 50 auto (4 piloti in ogni auto a rotazione durante le 24 ore) situate in 28 paesi diversi.

La line-up dei piloti include molti nomi di stelle da tutti i settori del motorsport, ma l'headliner è il campione del mondo di Formula 1 2021, Max Verstappen.

Sarà affiancato sulla pista virtuale da piloti del calibro di Juan Pablo Montoya e dalle stelle della IndyCar, Alex Palou e Felix Rosenqvist.

L'evento viene trasmesso in streaming su Motorsport Network, ma anche Eurosport avrà la copertura live dell'evento.