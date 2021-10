NASCAR Heat Ultimate Edition+ sarà disponibile per Nintendo Switch

MIAMI, FL - 15 ottobre 2021 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), leader nello sviluppo di giochi racing, editore e fornitore di ecosistemi esports di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, annuncia oggi la prevendita e le date di uscita di NASCAR Heat Ultimate Edition+ su Nintendo Switch. Il gioco, il primo titolo NASCAR in assoluto ad arrivare su console Nintendo Switch, sarà lanciato il 19 novembre 2021, con i preordini disponibili nei negozi retail e digitali a partire da mezzogiorno ET del 15 ottobre 2021. Qui si può dare un primo sguardo al trailer, mentre i preordini possono essere effettuati qui.

NASCAR Heat Ultimate Edition+, il videogioco ufficiale della stagione NASCAR 2020, porta in vita la serie di gare automobilistiche più popolare del mondo. I giocatori sono al volante e si mettono alla prova con sfide per cercare la gloria e diventare il campione della NASCAR Cup Series. NASCAR Heat Ultimate Edition+ su Nintendo Switch include tutto ciò che si trova in NASCAR Heat 5 Ultimate Edition, più le auto della NASCAR Cup Series 2021, il programma e gli schemi di verniciatura principali. Anche le precedenti squadre ufficiali del 2020, i piloti, le auto e il programma delle tre gare della NASCAR National Series e dell'Xtreme Dirt Tour, con 39 tracciati autentici, rimangono nel gioco. Ulteriori contenuti includono gli schemi di verniciatura Throwback e Playoff 2020, Tony Stewart come personaggio giocabile e altro ancora!

"Motorsport Games è entusiasta di annunciare il primo titolo NASCAR per Nintendo Switch, portando la gioia delle corse a una base completamente nuova di giocatori - ha detto Dmitry Kozko, CEO di Motorsport Games - I nostri fan più accaniti hanno chiesto a gran voce di avere una versione Nintendo Switch di NASCAR e con il nostro nuovo lancio, ora sono finalmente in grado di portare lo sport con loro, ovunque vadano. NASCAR Heat Ultimate Edition+ rafforza l'impegno di Motorsport Games verso l'opzionalità, migliora il gioco in molte aree che i nostri giocatori apprezzeranno e porta su questa nuova console tutto ciò che rende i nostri giochi NASCAR veramente autentici."

NASCAR Heat Ultimate Edition+ per Nintendo Switch, sviluppato e pubblicato da Motorsport Games, è completo di una robusta lista di caratteristiche e modalità. La modalità Carriera permette ai giocatori di progredire attraverso altre serie (Xtreme Dirt Series, Camping World Truck Series, e Xfinity Series) per raggiungere la NASCAR Cup Series, o saltare subito dentro e iniziare al massimo livello. La modalità Carriera porta anche un miglior monitoraggio delle statistiche, raccoglie i progressi nel corso di un'intera carriera e offre approfondimenti dettagliati sulle tue prestazioni. La versione Nintendo Switch del gioco contiene tutte le caratteristiche esistenti presenti in NASCAR Heat 5, compresi i miglioramenti al gameplay dell'IA, più opzioni della telecamera e l'opzione per i DNF. Nella modalità Test, i giocatori possono perfezionare le loro linee di corsa e sperimentare per trovare la migliore configurazione dell'auto per ogni pista. Con la modalità Sfida online, i giocatori hanno a disposizione scenari di gara unici per competere con una varietà di opzioni di gioco.

Gli utenti di Nintendo Switch possono gareggiare su 39 tracciati ufficiali e autentici delle varie serie, tra cui Daytona International Speedway, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis Motor Speedway road course e Talladega Superspeedway, più 9 tracciati sterrati. Le gare online possono ospitare fino a 16 giocatori, oppure gli utenti possono divertirsi con il multiplayer locale a schermo diviso. Infine, sono stati implementati ulteriori miglioramenti alla cabina di verniciatura, compresi nuovi caratteri numerici e schemi tra cui scegliere quando si personalizza l'auto.

Per avere maggiori informazioni sul gioco NASCAR Heat Ultimate Edition+ per Nintendo Switch, visita il sito www.NASCARHeat.com

Per restare aggiornato su tutte le ultime notizie di Motorsport Games, visita il sito www.motorsportgames.com e seguici su Twitter, Instagram, Facebook, e LinkedIn.