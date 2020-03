Bonito affianca Tonizza nel FDA Hublot Esports Team

FDA Hublot Esports Team ha comunicato di aver completato la propria line-up per la stagione 2020. David Tonizza sarà ancora al volante del simulatore della Ferrari Driver Academy e avrà al proprio fianco un altro eccellente sim driver italiano: Enzo Bonito.

Al vertice da cinque anni

Enzo, nato a Reggio Emilia 25 anni fa, ha già all’attivo cinque stagioni di competizioni internazionali ad alto livello come sim driver avendo conquistato il primo campionato nel 2015, quando si è imposto nell’Iracing GT3 championship. Tre anni dopo ha vinto la eROC, la versione virtuale della Race of Champions che si è svolta in concomitanza con la gara vera e propria di Riyadh, mentre sempre al 2018 risalgono le prime affermazioni in gare Esports GT disputate su Assetto Corsa e il debutto nella F1 Esports con il team McLaren Shadow.

Rivale di Tonizza

Bonito nella scorsa stagione è stato tra i principali rivali di David Tonizza per la conquista del titolo che alla fine è andato al sim driver del FDA Hublot Esports Team. “Tonzilla”, come è conosciuto nell’ambiente, avrà dunque un compagno di squadra molto veloce con il quale fare i conti. Il fatto che la scelta di FDA sia caduta su Bonito sottolinea la volontà del team di puntare fortemente anche al titolo a squadre nel corso di questa stagione.

Terzo pilota

FDA Hublot Esports Team avrà, come lo scorso anno, anche un terzo pilota che entrerà in squadra dopo il Draft Event in programma prossimamente a Londra. In quella sede il team sarà chiamato a scegliere tra i venti migliori sim driver selezionati dalla F1 Esports Series tra le migliaia di ragazzi e ragazze che avranno preso parte alla sfida disputando una speciale sessione di qualifica con il gioco ufficiale della serie.

"Come FDA Hublot Esports Team siamo molto felici di annunciare che David Tonizza ed Enzo Bonito saranno parte della nostra line-up di sim driver per competere nella stagione 2020 della F1 Esports Series" ha detto Marco Matassa, Team Principal FDA Hublot Esports Team.

"Sono convinto che entrambi saranno in grado di mettere in mostra tutto il loro potenziale nell'arco della stagione, mi aspetto di vederli in condizione di combattere per il campionato piloti portando così il nostro team a lottare per la conquista della classifica a squadre".

"Ci presentiamo ai blocchi di partenza convinti di essere competitivi e ben assortiti: David è il campione in carica della F1 Esports Series, mentre Enzo negli anni ha dimostrato di avere grande versatilità come sim driver riuscendo ad emergere anche in competizioni di categorie diverse.

Conosceremo il terzo componente del team al Draft Event ma fin da ora siamo pronti a vivere una stagione da protagonisti e ricca di emozioni" ha concluso.