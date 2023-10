DTM | Hockenheim, Libere 1: V. D. Linde al comando, Bortolotti 6°

Kelvin Van Der Linde chiude in vetta la prima sessione di Prove Libere del DTM, giunto al gran finale in quel di Hockenheim dove questa mattina una leggera, ma insidiosa pioggia ha visto i protagonisti della serie tedesca girare su asfalto bagnato per tutti i 45' del programma.

Il sudafricano della ABT Sportsline ha messo davanti a tutti la propria Audi con il tempo di 1'53"499, precedendo un tris Porsche capitanato dal leader di campionato, Thomas Preining (Manthey EMA), autore di un miglioramento nel finale che lo ha portato al secondo posto davanti al compagno di squadra Dennis Olsen e ad Ayançan Guven (Team75), tutti racchiusi nello spazio di 0"3 di ritardo dalla vetta.

Top5 per Lucas Auer, il migliore dei piloti Mercedes, che con la AMG del Team Winward ha scalzato nei minuti conclusivi la Lamborghini di Mirko Bortolotti (SSR Performance), attualmente secondo in graduatoria e in piena lotta per il titolo essendo a -10 da Preining.

Marvin Dienst è settimo al volante della Porsche di Toksport WRT, seguito dall'Audi di Ricardo Feller (ABT Sportsline) e dal neo arrivato in casa GRT, Christian Engelhart, a piazzare la propria Lamborghini dorata in Top10 assieme a Marco Wittmann, primo delle BMW con la M4 della Project 1.

La Ferrari è solo 16a grazie a Jack Aitken (Emil Frey Racing) con 1"4 di ritardo dal primato, mentre il suo collega Thierry Vermeulen non va oltre il 25° tempo.

Alle ore 15;05 sono in programma le Prove Libere 2, sempre della durata di 45'; le previsioni meteo non sembrano poter migliorare.