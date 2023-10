DTM | Lotta a 3 a Hockenheim, Bortolotti e Lamborghini ci provano

Quello che andrà in scena ad Hockenheim il prossimo weekend sarà uno dei finali più interessanti per il DTM, che anche per la stagione 2023 giunge alla resa dei conti proprio all'evento conclusivo.

Non che la serie tedesca sia mai stata avara di emozioni, anzi, ma da quando ha scelto di passare alle vetture GT3 si può certamente dire che quella di quest'anno si è rivelata la battaglia più accesa e di alto livello, per grande gioia di ADAC Motorsport che ne ha rilevato la gestione da ITR.

E così, si vola ancora una volta sui 4,574km del tracciato che sorge nella località del Baden-Württemberg per capire tra il 20 e 22 ottobre chi la spunterà nel cosiddetto 'triello' che vede come protagonisti Thomas Preining, Mirko Bortolotti e Ricardo Feller.

Thomas Preining, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R Photo by: Alexander Trienitz

Preining, portacolori di Porsche Motorsport, si è issato al comando della classifica piloti con 190 punti grazie a quello che fino ad oggi è il lavoro che più ha pagato nella serie tedesca, ossia la costanza.

Con la 911 GT3.R 992 preparata dalla Manthey EMA, il tedesco è sempre andato a punti nei 14 round disputati e i 6 podi totali - tra cui spicca l'unica vittoria ottenuta in Gara 2 al Norising - stanno avendo un peso specifico non indifferente nella serratissima lotta per la corona, dove anche il duello nelle Qualifiche potrebbe spostare l'ago della bilancia.

Qui Preining aveva iniziato bene ottenendo la Pole Position per Gara 2 dell'evento d'apertura di Oschersleben, centrando poi quattro secondi posti di fila nelle successive manche cronometrate di Zandvoort, Norisring e Nürburgring, poi si è un po' perso, ma rifacendosi molto bene nelle corse disputate. L'ulteriore mano che gli può dare il compagno Dennis Olsen sarà cosa molto gradita per il leader del campionato.

Mirko Bortolotti, SSR Performance Lamborghini Huracán EVO GT3 Photo by: Alexander Trienitz

Ad oggi il pilota più vincente del DTM rimane Mirko Bortolotti, solito 'animale da gara' che tira fuori il meglio di sè stesso quando c'è da combattere a suon di giri veloci e sportellate. Nel trentino sono riposte tutte le speranze di Lamborghini Squadra Corse, che al grido di 'Non succede, ma se succede...' le proverà tutte pur di agguantare quell'agognato titolo GT che sembra sempre sfuggire di mano per una folata di vento.

Bortolotti ha 10 punti di distacco da Preining e pure avendo all'attivo 3 Pole Position, messo il sigillo su 3 successi e preso il secondo posto al Lausitzring, sta pagando - al momento - a caro prezzo le battute d'arresto di Nürburgring e Red Bull Ring, tra errorini e problemi tecnici che ne hanno rallentato una corsa fin qui da applausi.

Fra l'altro benissimo ha fatto pure il team SSR Performance all'esordio con la nuovissima Huracán GT3 EVO2, già vincente al debutto ad Oschersleben grazie al compagno di squadra di Bortolotti, Frank Perera, che a questo punto è chiamato ad essere tra i protagonisti per aiutare il collega 33enne ed aiutare anche la sua squadra coi punti utili per la relativa classifica, che attualmente la vede terza a quota 255 contro i 283 della Manthey EMA.

Lamborghini stessa è decisa a giocarsi il tutto per tutto nella classifica Costruttori che la vede a quota 343, contro i 384 di Porsche e davanti a BMW (316), Audi (300) e Ferrari (173), per cui ogni punto preso da chi ha un'auto del Toro tra le mani sarà importantissimo. Ultimo fra questi è una vecchia conoscenza - nel bene e nel male - di Sant'Agata Bolognese, Christian Engelhart, fresco di separazione dal team Porsche-Toksport WRT e approdato alla corte del GRT Grasser Racing Team per il gran finale.

Ricardo Feller, Team ABT Sportsline Audi R8 LMS GT3 Photo by: Alexander Trienitz

Seconda con una lunghezza di vantaggio su SSR c'è la ABT Sportsline, compagine che segue Ricardo Feller, il 'terzo incomodo' della sfida finale e lanciatissimo grazie ad uno stato di forma non indifferente. La conferma che lo svizzero sarà temibile arriva dal fresco titolo centrato nel GT World Challenge Europe, armato di una Audi R8 LMS decisamente competitiva pur con destino segnato dalle decisioni della Casa dei Quattro Anelli di lasciare questo mondo per dedicarsi alla Formula 1.

Anche per Feller sta facendo la differenza la costanza nel portare a casa sempre qualcosa tra Qualifiche (2 Pole, 1 secondo e 1 terzo posto) e gare (1 vittoria, 1 secondo e 1 terzo posto), per cui non bisogna farsi tradire dal vederlo con 31 punti in meno rispetto a Preining perché con 56 lunghezze ancora in palio tutto può essere ribaltato.

Giro di formazione Photo by: DTM

Da non dimenticare anche gli altri della griglia, specialmente i ragazzi di BMW come il Campione in carica Sheldon Van Der Linde (Schubert Motorsport), desideroso di abdicare facendo comunque bella figura, così come René Rast, sempre più a suo agio con la M4 GT3 e vittorioso al Red Bull Ring nell'ultimo appuntamento disputato.

Marco Wittmann si aggiunge all'elenco dei portacolori della Casa bavarese, mentre per Mercedes-AMG occhio ai veterano Luca Stolz, Maro Engel e Lucas Auer, pronti a regalare un bel fine settimana alla Stella di Stoccarda.

La Emil Frey Racing spera infine di ripetere le ottime prestazioni delle sue Ferrari 296 GT3 ottenute nel GTWC, dove Thierry Vermeulen ha centrato il podio per la prima volta. L'olandese come collega ritrova Jack Aitken, capace di prendere subito un terzo posto al debutto con l'auto del Cavallino Rampante e di portarla al successo al Lausitzring, ma senza ulteriori sorrisi negli altri eventi.

Azione in pista Photo by: Andreas Beil

IL PROGRAMMA

Come al solito, il DTM comincia le attività al venerdì con le Prove Libere, seguite sabato da Qualifica 1 e Gara 1, e domenica da Qualifica 2 e Gara 2. Tutte le sessioni verranno trasmesse in diretta su YouTube dal canale ufficiale della serie ADAC. Ecco gli orari completi.

Venerdì 20 ottobre

Prove Libere 1: 10;50-11;35

Prove Libere 2: 15;05-15;50

Sabato 21 ottobre

Qualifica 1: 9;30-9;50

Gara 1: 13;30

Domenica 22 ottobre

Qualifica 2: 9;30-9;50

Gara 2:13;30