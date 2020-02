DTM: Audi e BMW completano tre giorni di test a Vallelunga

Gli uomini di Audi e BMW si sono recati in settimana a Vallelunga per effetturare tre giorni di test in preparazione alla stagione 2020 del DTM.

Da mercoledì a venerdì il tracciato romano ha infatti ospitato la RS 5 condotta dal Campione in carica René Rast e Mike Rockenfeller, e la M4 sulla quale si sono alternati Timo Glock e Philipp Eng.

I tempi non sono stati comunicati, ma entrambe le Case hanno lavorato nella messa a punto e sull'affidabilità, dato che le prossime prove sono previste a Monza in occasione dei test collettivi del 16-18 marzo. In Audi hanno inanellato 451 tornate nell'arco dei tre giorni, mentre la BMW ne ha messe insieme 460, sotto gli occhi dei neoarrivati Lucas Auer e Jonathan Aberdein, che si sono voluti recare nel Lazio per prendere conoscenza del modo di lavorare del loro nuovo team.

“E' stato un test molto positivo per Audi - ha detto il responsabile Audi DTM, Andreas Roos - Ancora una volta abbiamo percorso tanti km e ora analizzeremo i dati raccolti per capire dove migliorare e prepararci al meglio in vista della nuova stagione".

Soddisfatto anche il portacolori BMW Eng: "Siamo riusciti a fare passi avanti, la macchina è molto semplice da guidare e non vedo l'ora di essere a Monza per il prossimo test. Le sensazioni sono ottime, la squadra ha energia positiva attorno a sè e lo si è visto dal duro lavoro che hanno compiuto in inverno. Tutti sono motivatissimo".

D'accordo anche Glock: "L'auto andava bene e siamo riusciti a lavorare sulle cose che ci eravamo prefissati. Il test è stato positivo, ora dovremo assicurarci che tutto vada bene a Monza e prepararci bene per il via della stagione".

Per Auer è stato il primo contatto con gli uomini BMW-DTM: "Il test è stato interessante per me, ho visto come si lavora e conosciuto il team, ora si andrà a Monza e non vedo l'ora di sedermi per la prima volta sulla M4 DTM".

Stesso discorso anche per Aberdein: "Sono stato spettatore per conoscere la squadra e capire come si lavora, ho raccolto informazioni utili".