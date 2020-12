Dakar 2021: Simonato e Berro con il camion Tekne

Beppe Simonato e Claudio Berro saranno alla Dakar 2021 con un camion Graelion della Tekne, l’azienda abruzzese specializzata nella progettazione e produzione di veicoli speciali e sistemi elettronici in ambito civile e militare.

Graelion è il nuovo veicolo 4x4 heavy duty multifunzione progettato e prodotto in Italia, da Tekne di 7,5 tonnellate di massa complessiva, motorizzazione FPT da 3 litri, cambio manuale ZF o automatico Allison, riduttore/trasferitore a 2 velocità e assali a portale a doppia riduzione Tekne, telaio a longheroni in acciaio alto resistenziale, impianto frenante Wabco, gommatura off-road.

Sugli impegnativi percorsi della Dakar 2021, in veste esplorativa, il Graelion sarà nella sua configurazione di serie e allestito con un box specifico per contenere accessori e dotazioni meccaniche, per rimanere autonomo nei 15 giorni di gara in mezzo al deserto Saudita.

Alla guida ci sarà Beppe Simonato che ha maturato in anni la conoscenza a partecipazioni quali Rally Raid e spedizioni estreme come Overland. Beppe ha sempre condotto camion specifici per questi usi gravosi e potrà dare al progetto Graelion importanti informazioni tecniche per il suo sviluppo.

Claudio Berro, da oltre 35 anni impegnato nell’ambito sportivo automobilistico, è stato oltre che copilota di rally anche direttore di importanti squadre. Ha gestito le Peugeot nei Rally ed in pista e per molti anni è stato direttore sportivo della Ferrari in F1, per poi passare in Maserati e Abarth.

Le sue conoscenze organizzative e sportive saranno utili analizzare i dati raccolti per la eventuale costruzione di un team sportivo. La Dakar 2021 si disputa in Arabia Saudita, su un percorso in dodici tappe, per un totale di 7.780 km.

La gara attraverserà zone impervie come il deserto sabbioso del Rub’al-khalì, meglio conosciuto come “Quarto Vuoto” simile ad un paesaggio lunare, passando dal Mar Rosso al Golfo Persico e da sud a nord del paese.

L’80% del percorso è inedito: sarà una edizione più difficile di quella del 2020, in particolare per la navigazione. Parteciperanno alla gara 560 piloti su 321 veicoli tra cui 129 moto/quad, 124 auto/ssv, 42 Camion e 26 veicoli storici.