Lancia svela i programmi 2026 nell'ERC con Mabellini e CIAR con il Trofeo Lancia Rally

A un anno dal lancio del Trofeo Lancia Rally, il monomarca che schiera le Ypsilon Rally4, la Casa italiana raddoppia. Oggi, al Rally Racing Meeting che ha aperto le porte agli appassionati alla Fiera di Vicenza, Lancia ha presentato i programmi sportivi per la stagione 2026 in Italia e in Europa.

Oltre alla conferma del Trofeo Lancia Rally, che andrà alla ricerca del successore di Gianandrea Pisani, vincitore nel 2025, il marchio torinese ha annunciato il suo ingresso nella classe maggiore dell'European Rally Championship (ERC) e nella classe a 2 ruote motrici.

Nell'ERC una Ypsilon Rally2 HF Integrale per Mabellini

Dal Rally Racing Meeting di Vicenza, la notizia più importante è senza dubbio quella legata al programma europeo di Lancia. La Casa italiana schiererà una Ypsilon Rally HF Integrale, gestita dal team F.P.F, che sarà affidata all'equipaggio tutto italiano formato da Andrea Mabellini e Virginia Lenzi.

Non solo, perché sempre nell'ERC ci saranno altre due Ypsilon, ma Rally4. Nella categoria 2 Ruote Motrici correranno Francesco Dei Ceci - Danilo Fappani e Davide Pesavento. Quest'ultimo annuncerà il suo navigatore in un secondo momento. Pesavento torna a correre in Europa grazie al premio ricevuto nella prima edizione del Trofeo Lancia.

Nikolay Gryazin Konstantin Aleksandrov, Lancia Corse HF Lancia Ypsilon HF Foto di: Federico Manoni / NurPhoto via Getty Images

"Per Lancia il rally non è una scelta nostalgica, ma un atto di coerenza", ha commentato Roberta Zerbi, amministratore delegato di Lancia. "Il motorsport è parte del nostro patrimonio genetico e oggi lo interpretiamo in chiave contemporanea, come piattaforma di innovazione, formazione e dialogo con le nuove generazioni. A Monte-Carlo, come qui a Vicenza, abbiamo toccato con mano quanto questo ritorno sia sentito e credibile. È un percorso che riguarda il rally, ma anche l’evoluzione complessiva di Lancia: dalla Nuova Ypsilon fino all’arrivo di Gamma, prodotta a Melfi".

Per quanto riguarda i programmi italiani, invece, è stato confermato il Trofeo Lancia Rally. Sarà così la seconda edizione del monomarca dedicato alla Ypsilon Rally4, la due ruote presentata a novembre 2024 che tanto ha fatto bene nelle prestazioni e anche nelle vendite.

Torna il villaggio Lancia Corse e ci sarà anche la Ypsilon Rally6

Ogni equipaggio iscritto sarà ospitato all’interno del Villaggio Lancia Corse HF, vero fulcro del Trofeo e punto di ritrovo per addetti ai lavori e appassionati e vestirà le tute da gara ufficiali Lancia Corse HF e l’abbigliamento del campionato, entrambi griffati Sparco.

Gli equipaggi delle Ypsilon Rally4 HF concorreranno sia per la classifica assoluta sia per una delle tre classifiche di categoria, previste:

Junior, che accoglierà tutti gli Under25 (nati a partire dal 1° gennaio 2002);

Master, che racchiude i piloti tra i 25 e i 35 anni (nati tra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2001);

Expert, per tutti gli over 35 (nati prima del 1° gennaio 1991).

La nuova Ypsilon HF Racing Rally6, grande novità del Trofeo Lancia 2026, avrà una categoria dedicata. La vettura concorrerà nelle stesse gare della Rally4, a partire dal Rally Due Valli, permettendo alle squadre ottimizzazioni sia economiche sia logistiche e, grazie ai suoi bassi costi, aiuterà tantissimi appassionati a realizzare il sogno di diventare un pilota rally al volante di un’auto moderna, sicura e decisamente divertente.

Ypsilon Rally4 ACI Academy

Montepremi più ricco e confermato il sedile ufficiale per il 2027

Il montepremi del Trofeo Lancia rimane anche nel 2026 tra i più alti del programma rallystico nazionale e, addirittura, continua a crescere: i piloti iscritti con una Ypsilon HF Rally4 potranno contare sul confermato ricco valore di 160 mila euro, con 22,5 mila euro distribuiti ad ogni appuntamento e la grande possibilità, se il Campione sarà un Under35, di diventare pilota ufficiale Lancia Corse HF nel 2027 con una interessante novità. Il Campione avrà la possibilità di scegliere tra una stagione nel FIA ERC con una Ypsilon Rally4 HF o prendere parte al CIAR Sparco con la nuova Ypsilon HF Integrale Rally2, già protagonista del FIA WRC2.

I vincitori Junior e Master, se non risulteranno anche Campioni assoluti, potranno contare su un ricco premio di 10 mila euro, mentre per il Vincitore Master sono previsti 5.000 €.

I piloti al via con una Ypsilon HF Racing Rally6 potranno dividersi un valore di ben 15 mila euro, con 3.000 euro di valore divisi ad ogni appuntamento. Anche in questo caso previsto un premio finale per il Campione decisamente interessante: una gara al volante di una Ypsilon Rally4 HF nel 2027 in Italia.