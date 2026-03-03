Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Ultime notizie
CIAR

CIAR | Toyota: sarà Simone Campedelli a puntare al titolo con la GR Yaris Rally2

Toyota Gazoo Racing Italy ha annunciato la sua partecipazione al CIAR 2026 con Simone Campedelli. Il romagnolo avrà a disposizione la GR Yaris Rally2 e sarà navigato da Tania Canton.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Simone Campedelli, Tania Canton, Toyota Gazoo Racing Italy, Toyota GR Yaris Rally2

Simone Campedelli, Tania Canton, Toyota Gazoo Racing Italy, Toyota GR Yaris Rally2

Foto di: ACI Sport

Toyota Gazoo Racing Italy ha annunciato questa mattina l'ingaggio di Simone Campedelli per la stagione 2026 del CIAR, il Campionato Italiano Assoluto Rally che prenderà il via con il Rally il Ciocco e Valle del Serchio fissato dal 28 al 29 marzo in Toscana.

Campedelli, uno dei senatori del CIAR, sarà navigato da Tania Canton, in un sodalizio che dura ormai da diverse stagioni e condivideranno l'abitacolo della competitiva GR Yaris Rally2 gommata Pirelli.

Campedelli e TGR Italy hanno già avuto modo di correre assieme. E' accaduto al Rallye Sanremo, ultimo appuntamento della stagione 2025 del CIAR. Per Simone un quarto posto all'esordio sulla vettura giapponese che lascia ben sperare.

Il comunicato ufficiale diramato da Toyota Gazoo Racing Italy recita così: "Toyota Gazoo Racing Italy si prepara ad affrontare il Campionato Italiano Assoluto Rally 2026 schierando uno dei protagonisti più autorevoli del movimento rallistico italiano: Simone Campedelli. Il pilota romagnolo sarà alla guida della Toyota GR Yaris Rally2, equipaggiata con pneumatici ufficiali Pirelli, affiancato dalla copilota Tania Canton".

"La collaborazione tra Toyota Gazoo Racing Italy e Campedelli nasce dalle ottime sensazioni durante la prima esperienza ufficiale con il TGR Italy in occasione del Rallye Sanremo 2025, culminato nella quarta posizione assoluta".

"La scelta di puntare su Campedelli riflette la volontà del team di affrontare la nuova stagione con un equipaggio capace di esprimere velocità, esperienza e solidità, condizioni fondamentali per competere ai massimi livelli del campionato.

Simone Campedelli, in seguito all'annuncio di TGR Italy, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di vestire i colori di Toyota Gazoo Racing Italy nel Campionato Italiano Assoluto Rally. La nostra scelta è stata chiara fin da quando abbiamo accettato di correre il Rallye Sanremo 2025 come gara test".

"Correre per Toyota rappresenta una grande responsabilità, trattandosi del marchio leader mondiale nel settore automotive e attuale campione del mondo WRC. Per questo motivo sarà fondamentale affrontare la stagione con professionalità e massima serietà, supportati da una squadra di alto livello".

"Sono convinto che insieme a TGR Italy riusciremo ad avere l’approccio giusto e a motivare tutto il team per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente Lancia svela i programmi 2026 nell'ERC con Mabellini e CIAR con il Trofeo Lancia Rally

Top Comments

More from
Giacomo Rauli

F1 | Pirelli: al GP d'Australia pressioni più alte al posteriore

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Pirelli: al GP d'Australia pressioni più alte al posteriore

F1 | Ferrari, Giovinazzi conferma: "Continuo a essere terzo pilota"

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 | Ferrari, Giovinazzi conferma: "Continuo a essere terzo pilota"

F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP d'Australia

Formula 1
Formula 1
Australia
F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP d'Australia

Ultime notizie

È ufficiale: Audi conferma la sua nuova auto sportiva

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
È ufficiale: Audi conferma la sua nuova auto sportiva

Video | F1 2026: tutto quello che serve sapere per capirla al meglio

Formula 1
F1 Formula 1
Australia
Video | F1 2026: tutto quello che serve sapere per capirla al meglio

MotoGP | Mancanza di feeling ed un errore "stupido" nel weekend nero di Alex Marquez

MotoGP
MtGP MotoGP
Thailandia
MotoGP | Mancanza di feeling ed un errore "stupido" nel weekend nero di Alex Marquez

CIAR | Toyota: sarà Simone Campedelli a puntare al titolo con la GR Yaris Rally2

CIAR
CIAR CIAR
CIAR | Toyota: sarà Simone Campedelli a puntare al titolo con la GR Yaris Rally2