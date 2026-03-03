CIAR | Toyota: sarà Simone Campedelli a puntare al titolo con la GR Yaris Rally2

Toyota Gazoo Racing Italy ha annunciato questa mattina l'ingaggio di Simone Campedelli per la stagione 2026 del CIAR, il Campionato Italiano Assoluto Rally che prenderà il via con il Rally il Ciocco e Valle del Serchio fissato dal 28 al 29 marzo in Toscana.

Campedelli, uno dei senatori del CIAR, sarà navigato da Tania Canton, in un sodalizio che dura ormai da diverse stagioni e condivideranno l'abitacolo della competitiva GR Yaris Rally2 gommata Pirelli.

Campedelli e TGR Italy hanno già avuto modo di correre assieme. E' accaduto al Rallye Sanremo, ultimo appuntamento della stagione 2025 del CIAR. Per Simone un quarto posto all'esordio sulla vettura giapponese che lascia ben sperare.

Il comunicato ufficiale diramato da Toyota Gazoo Racing Italy recita così: "Toyota Gazoo Racing Italy si prepara ad affrontare il Campionato Italiano Assoluto Rally 2026 schierando uno dei protagonisti più autorevoli del movimento rallistico italiano: Simone Campedelli. Il pilota romagnolo sarà alla guida della Toyota GR Yaris Rally2, equipaggiata con pneumatici ufficiali Pirelli, affiancato dalla copilota Tania Canton".

"La collaborazione tra Toyota Gazoo Racing Italy e Campedelli nasce dalle ottime sensazioni durante la prima esperienza ufficiale con il TGR Italy in occasione del Rallye Sanremo 2025, culminato nella quarta posizione assoluta".

"La scelta di puntare su Campedelli riflette la volontà del team di affrontare la nuova stagione con un equipaggio capace di esprimere velocità, esperienza e solidità, condizioni fondamentali per competere ai massimi livelli del campionato.

Simone Campedelli, in seguito all'annuncio di TGR Italy, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di vestire i colori di Toyota Gazoo Racing Italy nel Campionato Italiano Assoluto Rally. La nostra scelta è stata chiara fin da quando abbiamo accettato di correre il Rallye Sanremo 2025 come gara test".

"Correre per Toyota rappresenta una grande responsabilità, trattandosi del marchio leader mondiale nel settore automotive e attuale campione del mondo WRC. Per questo motivo sarà fondamentale affrontare la stagione con professionalità e massima serietà, supportati da una squadra di alto livello".

"Sono convinto che insieme a TGR Italy riusciremo ad avere l’approccio giusto e a motivare tutto il team per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".