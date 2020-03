TCR Europe: a Spa ci sarà anche Kent con la sua Hyundai

Lewis Kent sarà al via della gara di Spa-Francorchamps, round d'apertura della stagione 2020 del TCR Europe, ma anche weekend della Spa 500, ossia l'evento endurance delle Ardenne per le vetture turismo.

Il giovanissimo inglese, che in questa stagione ha scelto di proseguire per il terzo anno di fila l'avventura in TCR UK Championship, si presenterà in Belgio con la Hyundai i30 N TCR gestita dal piccolo team di famiglia con cui corre in patria.

“Dopo aver vissuto momenti molto divertenti di competizione altissima su una pista velocissima come quella di Spa-Francorchamps l'anno scorso, annuncio che ci saremo anche nel 2020! - ha scritto sui propri social il portacolori della Essex & Kent Motorsport - Non vedo l'ora di iniziare!"

Kent poi tornerà in azione nella serie di casa, dove nel 2019 ha chiuso secondo in classifica.