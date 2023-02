IGTC | Bathurst: iscritti e programma, diretta su Motorsport.com

Carica lettore audio

La stagione 2023 dell'Intercontinental GT Challenge comincerà nel prossimo fine settimana con la 12h di Bathurst, che dopo due anni a ranghi ridotti causa pandemia ricomincia ad avere protagonisti di un certo calibro in pista.

I Costruttori rappresentati nella battaglia sul fantastico tracciato del Mount Panorama saranno Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes e Porsche, alcuni dei quali porteranno in Australia i loro piloti ufficiali.

Sicuramente c'è grande attesa per vedere anche come si comporterà Valentino Rossi, iscritto dal Team WRT in Classe A PRO per condividere il volante della BMW M4 GT3 #46 con Augusto Farfus e Maxime Martin nel suo secondo impegno stagionale, dopo il podio assoluto centrato alla 24h di Dubai.

#65 Melbourne Performance Centre Audi R8 LMS Evo2: Chaz Mostert, Fraser Ross, Liam Talbot Photo by: Daniel Kalisz

IL PROGRAMMA

Il fuso orario italiano non aiuta gli appassionati, in questo caso costretti alle alzatacce notturne, ma sicuramente varrà la pena godersi uno spettacolo unico quale è sempre l'evento di Bathurst.

Vediamo nello specifico quali saranno gli orari delle varie sessioni, ricordando che su Motorsport.com ci sarà la diretta della gara in streaming per tutti.

Giovedì 2 febbraio

Prove Libere 1: 23;45-00;25

Venerdì 3 febbraio

Prove Libere 2: 1;05-01;45 (piloti Bronze)

Prove Libere 3: 4;00-4;40 (piloti Bronze)

Prove Libere 4: 6;10-6;50

Prove Libere 5: 22;35-23;35

Sabato 4 febbraio

Prove Libere 6: 00;50-1;50

Qualifica 1: 2;45-3;10

Qualifica 2: 3;55-4;35

Qualifica-Top10 ShootOut: 6;10-6:50

Gara: 19;45 (partenza)

Domenica 5 febbraio

Gara: 7;45 (arrivo)

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin, Augusto Farfus Photo by: Edge Photographics

12h DI BATHURST 2023 - ELENCO ISCRITTI N Classe Team Auto Modello Pilota 1 Pilota 2 Pilota 3 Pilota 4 4 CLASS A PRO-AM Grove Racing Porsche 911 GT3R Stephen Grove Brenton Grove Anton De Pasquale 6 CLASS A SILVER Wall Racing Lamborghini Huracan Tony D’Alberto David Wall Grant Denyer Adrian Deitz 9 CLASS A PRO-AM Hallmarc Audi R8 LMS Evo 2 Lee Holdsworth Dean Fiore Marc Cini 10 CLASS A SILVER MYLAND Audi R8 LMS Evo 2 Daniel Gaunt Dylan O’Keeffe Andrew Fawcett 19 INV Nineteen Corporation Mercedes Benz GT Fabian Schiller Christian Pancione Mark Griffith 24 CLASS A PRO-AM Tony Bates Racing / Makita / C Tech Laser Mercedes-AMG GT3 Tony Bates Jordan Love David Reynolds 32 CLASS A PRO Team WRT BMW M4GT3 Sheldon Van Der Linde Dries Vanthoor Charles Weerts 44 CLASS A SILVER Valmont Racing Mercedes-AMG GT3 Marcel Zalloua Sergio Pires Duvashen Padayachee Aaron Cameron 46 CLASS A PRO Team WRT BMW M4GT3 Augusto Farfus Maxime Martin Valentino Rossi 47 CLASS A SILVER Supabarn Audi R8 LMS Evo 2 David Russell Jonathon Webb Theo Koundouris James Koundouris 50 INV MMotorsport / Vantage Racing KTM GT XBOW Trent Harrison Jayden Ojeda Glen Wood David Crampton 52 INV Wheels / FX Racing MARC II V8 Keith Kassulke Hadrian Morrall Cameron McLeod 55 CLASS A PRO-AM FUCHS Lubricants Racing Audi R8 LMS Evo 2 Brad Schumacher James Golding Frédéric Vervisch 65 CLASS A PRO-AM Melbourne Performance Centre Audi R8 LMS Evo 2 Chaz Mostert Fraser Ross Liam Talbot 66 INV Daytona Sports Cars SIN R1 Ben Schoots Dylan Thomas Shane Woodman 74 CLASS A PRO Audi Sport Audi R8 LMS Evo 2 Christopher Haase Patrick Niederhauser Mattia Drudi 75 CLASS A PRO Sun Energy 1 Mercedes-AMG GT3 Kenny Habul Jules Gounon Luca Stolz 77 CLASS A PRO Mercedes-AMG Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 Daniel Juncadella Philip Ellis Nicky Catsburg 99 CLASS A PRO-AM Boost Mobile Racing Mercedes-AMG GT3 Jamie Whincup Richie Stanaway Prince Jefri Ibrahim 101 CLASS A SILVER Harrolds Volante Rosso Motorsport Mercedes-AMG GT3 Ross Poulakis Josh Hunt Kevin Tse Jonathan Hui 111 INV 111Racing / MRA Motorsport MARC I Mazda Darren Currie Grant Donaldson Geoff Taunton 222 CLASS A PRO-AM Scott Taylor Motorsport Mercedes Benz AMG GT3 Craig Lowndes Alex Davison Geoff Emery Scott Taylor 777 CLASS A PRO-AM The Bend Motorsport Park Audi R8 LMS Evo 2 Christopher Mies Ricardo Feller Yasser Shahin 888 CLASS A PRO Supercheap Auto Racing Mercedes-AMG GT3 Shane Van Gisbergen Broc Feeney Maximilian Gotz 912 CLASS A PRO Manthey EMA Porsche 911 GT3R Matt Campbell Mathieu Jaminet Thomas Preining 999 CLASS A PRO GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 Maro Engel Mikael Grenier Raffaele Marciello