Ufficiale: la SBK correrà a Barcellona nel 2020

Il round inaugurale sul tracciato catalano, che ospita già anche la Formula 1 e la MotoGP, è stato programmato per il weekend del 18-20 settembre.

Il responsabile del circuito, Joan Fontsere, ha commentato: "Con l'inclusione della World Superbike, oltre a fare la storia, aggiungiamo un importante pezzo mancante al nostro calendario di eventi, che renderà la stagione 2020 eccezionale".

"Siamo molto felice di poter ospitare il Round di Catalogna del Mondiale SBK e siamo sicuri che i fan accorreranno all'evento, dandogli un successo clamoroso".

Barcellona sarà la terza gara spagnola del calendario nel 2020, andando ad aggiungersi a Jerez ed Aragon, che dovrebbero rimanere entrambe nel calendario.

"Abbiamo grandi attese per questa nuova aggiunta al calendario 2020 della SBK" ha dichiarato il direttore esecutivo della SBK, Gregorio Lavilla. "Questo circuito ha ospitato tante gare memorabili in tutte le categorie del motorsport, quindi non vediamo l'ora di entrare a far parte della lista".

"Con un patrimonio così ricco di corse motociclistiche in Spagna, il Round di Catalogna si prospetta come un evento di sicuro successo".

Per quanto riguarda il calendario completo, non è ancora stata pubblicata la prima bozza, ma si presume che non ne faranno più parte Laguna Seca e Buriram.

La MotoGP ha spostato il Gran Premio della Thailandia a marzo, spostandola dal suo solito slot autunnale, prendendo di fatto quello che era lo spazio occupato dalla SBK fino al 2015.

Inoltre, si prevede che la Germania possa tornare a far parte del calendario, ma con un cambio di sede: si dovrebbe andare infatti a correre ad Oschersleben.