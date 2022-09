SBK | Magny-Cours: Toprak vola e vince la Superpole Race

Carica lettore audio

Il sole splende per Toprak Razgatlioglu nella Superpole Race di Magny-Cours. Dopo la disfatta di Gara 1, il campione del mondo in carica si prende la rivincita e trionfa nella gara sprint che vede ristabiliti i valori in campo. Il pilota Yamaha torna sul gradino più alto del podio riprendendosi la Superpole Race di cui si è sentito privato lo scorso anno, beffando il leader del campionato Alvaro Bautista e Jonathan Rea.

Sembrava che la vittoria fosse ad appannaggio del pilota Ducati, apparso in gran forma nei primi giri. Ma Bautista non aveva fatto i conti con un agguerrito Toprak, che ha sferrato l’attacco a metà gara per andare a vincere con un margine di quasi due secondi sul leader della classifica. con la vittoria della Superpole Race, Razgatlioglu entra nella top 10 dei piloti più vincenti di sempre.

Sale sul secondo gradino del podio Alvaro Bautista, che nonostante un piccolo danno sulla sua Panigale rimediato durante un tentativo di sorpasso, beffa un Jonathan Rea in evidente difficoltà. Il pilota Kawasaki si accontenta della terza posizione provando fino alla fine ad agguantare il secondo posto. Con il risultato odierno, il sei volte iridato perde anche la seconda piazza nel campionato e scivola alle spalle di Bautista, ancora leader, e Razgatlioglu.

Alle spalle dei soliti tre c’è il vuoto, e il “primo degli altri” è Alex Lowes, quarto dopo un duello con Scott Redding. Il pilota BMW prova a tenere il ritmo dei primi tre, ma poi arretra fino alla quinta piazza. Dietro di lui troviamo Axel Bassani, sesto e migliore dei piloti indipendenti. Il portacolori Motocorsa resta davanti al portacolori ufficiale Michael Ruben Rinaldi, che al termine della gara sprint non va oltre il settimo tempo.

Garrett Gerloff è ottavo, mentre chiudono la top 10 Loris Baz e Andrea Locatelli, nono e decimo rispettivamente. Gara da dimenticare per le due Honda, che restano fuori dalle prime dieci posizioni: Iker Lecuona è solamente 11°, mentre Xavi Vierge finisce nella ghiaia e conclude in anticipo la sua gara.