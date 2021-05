SBK: Ducati completa due giorni di test a Navarra

Il team Ducati ha concluso oggi i due giorni di test sul Circuito di Navarra, nuovo ingresso nel mondiale Superbike. A meno di un mese dall’avvio della stagione 2021, i piloti della Rossa di Borgo Panigale sono volati in Spagna per svolgere gli ultimi giorni di test disponibili prima dell’inizio del campionato e hanno scelto proprio la pista spagnola che per la prima volta compare nel calendario.

Le prime impressioni dei piloti Ducati sono state positive, Scott Redding in particolare ha ritrovato nel tracciato spagnolo delle similitudini ad alcune piste su cui aveva corso nel BSB e questo potrebbe aiutarlo nel momento dell’approccio al weekend di gara. Michael Ruben Rinaldi invece ha incontrato qualche difficoltà in più, soprattutto nella prima giornata. Ma il meteo buono ha permesso ad entrambi i piloti di sfruttare pienamente i due giorni, lavorando sugli aspetti più ostici.

Non si dispongono di tempi cronometrati, ma chiaramente non è la caccia al tempo il focus dei piloti e dei team durante i test. Sia Redding sia Rinaldi hanno lavorato sul setup e su piccoli aggiustamenti, dopo aver familiarizzato un po’ con il Circuito di Navarra, che ospiterà la Superbike per la prima volta nel mese di agosto e sarà il settimo round della stagione.

Insieme ai due portacolori ufficiali, sono scesi in pista anche i due piloti delle squadre indipendenti: Chaz Davies, una volta conclusi i test di Aragon, si è recato a Navarra per completare i test con la Panigale V4R del team GoEleven. Tito Rabat, fresco di rientro in MotoGP, ha lasciato la Desmosedici per tornare sulla quattro cilindri del team Barni, in un difficile adattamento alla Superbike.

Scott Redding ha dato le sue prime impressioni sul Circuito di Navarra al termine dei due giorni di test: “I primi giri sono stati un po’ strani, perché è un circuito nuovo per la Superbike, molto fluido e con qualche buca, quindi ci siamo dovuti abituare un po’. Ma alla fine della prima giornata ho iniziato a familiarizzare con la pista. Ha molto carattere, è molto simile a qualcuna delle piste BSB su cui ho corso e dove mi sono divertito. La prima giornata è stata buona, ho guidato tanto e questa è una cosa positiva. Nel primo giorno abbiamo solamente provato a conoscere meglio il tracciato, non abbiamo fatto grosse modifiche al setup”.

“Il meteo è stato buono in entrambi i giorni e questa cosa è stata positiva per imparare la pista e per massimizzare il tempo, questo è importante. Il feeling con la moto è molto buono, abbiamo un buon passo che sembra lavorare bene in tutte le piste. Non abbiamo provato molte cose, ho lavorato più su me stesso per sentirmi più comodo e anche questa cosa è buona. Sono pronto, mi sento bene e non vedo l’ora di andara ad Aragon”.

Anche Rinaldi si è espresso sui test svolti a Navarra: “Ieri abbiamo provato per la prima volta questa pista, è un po’ diversa dalle solite alle quali siamo abituati. È un po’ stretta e quindi abbiamo dovuto lavorare tanto, ci sono un po’ di buche, quindi abbiamo dovuto sistemarci un attimo. Serve un setup diverso e per me, come pilota, è anche un po’ difficile perché faccio fatica su questo tipo di piste. Ma miglioro molto”.

“Sono felice di questo test perché questa pista era un po’ difficile da imparare per me, ma da ieri abbiamo fatto un grande passo in avanti e sono contento. Abbiamo trovato la velocità e siamo pronti a correre ad Aragon. Ora continueremo ad allenarci per mantenere questa mentalità per arrivare pronti ad Aragon”.

Ecco un giro di pista (velocizzato) del Circuito di Navarra, pubblicato sull'account Instagram del team Aruba.it Racing - Ducati