SBK, Aragon, Libere 3: Razgatlioglu per un soffio su Redding

Il sabato mattina del round di Aragon si apre con la terza sessione di prove libere, l’ultima prima di entrare nel vivo dell’azione. Il turno mattutino si chiude nel segno di Toprak Razgatlioglu, che si conferma il più efficace con temperature più basse. Il pilota Yamaha ferma il cronometro sull’1’49”695, ma con distacchi decisamente ridotti.

Per un solo millesimo infatti Razgatlioglu resta davanti a Scott Redding, che nella mattinata di Aragon stampa un secondo crono che infonde fiducia, dopo un avvio un po’ sottotono. Il pilota del team Aruba.it Racing – Ducati era andato alla ricerca del feeling nella giornata di ieri, ma oggi ha trovato un buon tempo che lo ha portato nelle posizioni di vertice. Alle sue spalle troviamo un ottimo Alex Lowes, in testa per gran parte del turno e distante solamente 171 millesimi dalla vetta alla bandiera a scacchi che segnava la fine della sessione.

Nelle prime tre posizioni troviamo tre costruttori diversi, ovvero i grandi favoriti del campionato. In quarta posizione si piazza il Campione del mondo in carica: Jonathan Rea paga tre decimi e mezzo da Razgatlioglu, un distacco che comunque è facilmente ricucibile. Aragon sembra invece la pista adatta a Honda, che grazie ad Alvaro Bautista balza in quinta posizione e continua a mostrarsi efficace. Lo spagnolo precede Garrett Gerloff, anche lui decisamente in forma. Lo statunitense è il primo dei piloti indipendenti con il sesto tempo e continua a confermare di essere la seconda forza di Yamaha.

Alle spalle del portacolori GRT si posiziona Chaz Davies, autore del miglior crono nella seconda sessione e settimo questa mattina. Insegue Tom Sykes, ancora una volta fra i primi dieci a dimostrazione che in queste primissime fasi di stagione BMW può dire la sua. Inizio di giornata positivo anche per Andrea Locatelli, che per la prima volta nel weekend rientra in top 10 con il nono tempo, mentre chiude Michael Ruben Rinaldi, più attardato nella classifica dei tempi ma alla ricerca della risoluzione di un problema che lo ha condizionato durante la giornata di ieri.

Tito Rabat è di poco fuori dalla top 10 con l’11esimo crono e precede un Leon Haslam un po’ più attardato rispetto al compagno di squadra e solamente 12esimo. Resta indietro anche Michael van der Mark, che ha completato pochi giri in questa sessione e non va oltre il 14esimo tempo.