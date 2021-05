SBK, Aragon, Libere 2: Davies comanda su Rea, Redding terzo

Le prime due sessioni del round di Aragon sono andate in archivio e soprattutto il turno pomeridiano è stato quello che in linea di massima ha delineato i valori in campo, essendo stato disputato nelle condizioni che i piloti troveranno nelle due gare lunghe di domani e domenica. A chiudere le FP2 con il miglior tempo è Chaz Davies, che si conferma decisamente a suo agio al Motorland, firmando un 1’50”400.

Sembra dunque iniziare con il piede giusto l’avventura del gallese con il team Go Eleven, che si mette davanti a tutti nella seconda sessione con la moto del team indipendente. Davies, che qui ad Aragon ha vinto sette volte, si mette tutti alle spalle, primo fra tutti Jonathan Rea. Il campione del mondo in carica risale la china dopo la sesta posizione della mattina e migliora fino ad arrivare al secondo tempo, a poco meno di tre decimi da Davies.

Al contrario del gallese, sono apparsi più in difficoltà i due portacolori del team Aruba.it Racing – Ducati. Scott Redding però trova lo spunto nelle fasi finali e riesce ad agguantare il terzo crono, a 380 millesimi dal leader e compagno di marca. Michael Ruben Rinaldi conclude l’ultimo turno della giornata con il settimo tempo e paga ben sette millesimi dalla vetta. Ancora più indietro invece è Tito Rabat, il cui debutto in Superbike sembra piuttosto faticoso, lo spagnolo del team Barni non va oltre la 16esima posizione.

Nelle posizioni di vertice invece troviamo Honda, che con Alvaro Bautista si porta in quarta posizione. Lo spagnolo sembra mettere a frutto le modifiche e i miglioramenti fatti durante l’inverno e si mette subito alle spalle dei due più favoriti al titolo. Alle spalle di Bautista troviamo il suo compagno di squadra Leon Haslam, quinto con l’altra Fireblade CBR10000 RR-R.

Il sesto crono appartiene ad Alex Lowes, più indietro come posizioni, ma migliorato in termini di cronometro. L’alfiere Kawasaki precede il già citato Rinaldi, mentre Toprak Razgatlioglu arretra rispetto alla mattina. Il dominatore della prima sessione non va oltre l’ottavo tempo ed è il primo dei piloti Yamaha. A chiudere la top 10 troviamo un ottimo Axel Bassani e Garrett Gerloff, nono e decimo rispettivamente.

Mancano all’appello le due BMW, che in questa sessione sono più attardate. Il primo dei piloti della Casa di Monaco è Eugene Laverty, 11esimo con la M1000R del team indipendente. Tom Sykes è invece solo 13esimo. Va peggio a Michael van der Mark, protagonista della sessione, suo malgrado. L’olandese è scivolato alla Curva 8, fortunatamente senza alcuna conseguenza fisica. La sua BMW però è finita sopra gli air-fence, costringendo i commissari ad esporre la bandiera rossa per rimettere in sicurezza la pista. Van der Mark ha chiuso il turno con il 17esimo tempo.