Clamoroso rientro di Michel Fabrizio in SSP con Puccetti

La griglia di partenza del mondiale Supersport si arricchisce ancora, con un nome che sicuramente porta alla mente molti ricordi. In maniera clamorosa, rientra nel 2021 Michel Fabrizio, che per molti anni è stato un grande protagonista nel campionato delle derivate di serie, nella classe intermedia prima e in Superbike poi. Il pilota romano ritorna a gareggiare con il team Motozoo Racing, nato dalla collaborazione con Kawasaki Puccetti Racing e gestito da Fabio Uccelli.

Fabrizio tornerà in pista in sella alla Ninja ZX-6R e sarà affiancato da Shogo Kawasaki, suo compagno di squadra per questa stagione. Dopo cinque anni di assenza dalla scena mondiale, il pilota di Frascati torna e lo fa con una squadra che conterà sul supporto tecnico del team Puccetti, che lo scorso anno si è mostrato competitivo e in grado di lottare per le posizioni di testa.

Classe 1984, Michel Fabrizio è un pilota di grande esperienza, che vanta partecipazioni sia nelle derivate di serie sia nella categoria dei prototipi, avendo disputato dieci gare in MotoGP nel 2004. L’anno seguente ha completato una stagione nel mondiale Supersport, chiudendo in quinta posizione nelle generale e assicurandosi la promozione in Superbike. Nella massima categoria ha corso con il team ufficiale Ducati dal 2008 al 2010, quando poi è passato in Suzuki. Fino al 2015, ultimo anno nel mondiale Superbike, Fabrizio ha cambiato spesso team, accumulando così 218 gare, 4 vittorie, 35 podi ed una Superpole.

Michel Fabrizio commenta così il suo rientro nel mondiale Supersport: “Sono molto felice di tornare a correre e di farlo con il team Motozoo Racing, un team che vanta mezzi competitivi e tecnici di alto livello. Rientro nel mondiale dopo cinque anni e, oltre ad essere fisicamente integro, ho iniziato un programma di allenamento che mi porterà ad arrivare in perfetta forma all’inizio della stagione. Obiettivi particolari non ce ne sono, a parte quello di dare il massimo e di lottare per il miglior risultato possibile in ogni gara. Non vedo l’ora di salire in sella alla ZX-6R per iniziare ad adattare il mio stile di guida alla moto. Voglio ringraziare Fabio Uccelli e Manuel Puccetti per avermi dato questa possibilità, e tutti gli sponsor che hanno reso possibile il mio rientro nel mondiale”.