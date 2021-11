WRC | Rally Monza, PS7: Evans chiude al comando

La prima giornata di gara dell'ACI Rally Monza Italia è andata in archivio nella prima serata di oggi con la Prova Speciale 7, la Grand Prix 1 di 10,29 chilometri, svolta in circuito e con l'oscurità.

Ad aver ottenuto il tempo migliore è stato Dani Sordo in 5'18"7, regalando così a Hyundai Motorsport il secondo scratch di questo weekend. Lo spagnolo ha avuto la meglio nei confronti di Takamoto Katsuta, ottimo secondo al volante di una delle 4 Toyota Yaris WRC Plus e staccato di 2"2.

I primi tre della classifica generale, invece, sono risultati molto vicini l'uno all'altro. Addirittura racchiusi in appena un decimo di secondo. Il migliore dei tre è stato Elfyn Evans, mentre Thierry Neuville e Sébastien Ogier hanno firmato il medesimo crono.

Per questo motivo la classifica generale non ha subito alcun mutamento. Davanti a tutti c'è sempre Elfyn Evans, ora con un 1"4 di vantaggio su Ogier. Neuville, invece, è terzo, a 21 secondi dai due piloti che in questo fine settimana si stanno giocando il titolo iridato Piloti.

Ricordiamo che, se la gara dovesse finire con il risultato attuale, Ogier conquisterebbe l'ottavo titolo iridato anche senza prendere punti nella Power Stage. Al momento piò contare su 10 punti di margine sul gallese e Thierry Neuville, che gli è alle spalle, ha un ritardo molto accentuato e per lui sarà difficile rimontare.

Dietro i primi 3 ecco altre due Hyundai i20 Coupé WRC, quelle di Dani Sordo - che ha vinto l'ultima prova di oggi - e quella di un Oliver Solberg che ha stupito per tutta la giornata. Basti pensare che il settimo crono della PS7 è il peggiore tra quelli siglati oggi. Non è un caso che si trovi saldamente in quinta posizione, con 14"9 di vantaggio nei confronti di Takamoto Katsuta.

Non si tratta certo di un risultato da non tenere in considerazione, perché lo svedese sta correndo con Elliott Edmondson, nuovo navigatore. Da segnalare il settimo posto di Gus Greensmith, unico pilota M-Sport rimasto in gara dopo l'incidente senza conseguenze fisiche che ha portato al ritiro Adrien Fourmaux e Alex Coria.

Teemu Suninen è ottavo all'esordio con Hyundai Motorsport. Il finnico sta sostituendo l'indisponibile Ott Tanak e, per fare questo, ha adottato una condotta di guida molto accorta. Merita una menzione anche Kalle Rovanpera, ultimo pilota tra quelli con priorità RC1. Il giovane finnico, di fatto, è l'assicurazione di Toyota: qualora si dovessero ritirare Ogier ed Evans, lui avrebbe il compito di finire la gara almeno al settimo posto, così da consegnare matematicamente alla Toyota anche il Mondiale Costruttori.

Yohan Rossel non è solo in testa alla classifica dedicata alle WRC3, ma anche al decimo posto assoluto al volante della sua Citroen C3 Rally2. Il francese si ta giocando il titolo con Kajetan Kajetanowicz, che lo segue ad appena 2"9.

Per quanto riguarda il WRC2, invece, Nikolay Gryazin non si è ritirato. Il russo ha tratto beneficio dal Service tra la PS6 e la PS7 per sistemare la sospensione posteriore destra, rotta in un contatto con un dissuasore di cemento che delimitava una chicane, e ha preso regolarmente il via della prova.

Gryazin è così rimasto in testa alla graduatoria di classe, ma dietro di lui Marco Bulacia Wilkinson si è fatto sotto ed è distante appena 2". Ma non è tutto, perché a 5"3 dal boliviano del team TokSport c'è Jari Huttunen, alla prima uscita al volante della Ford Fiesta Rally2 del team M-Sport.

La giornata odierna, come detto, termina qui. Riprenderà domani con la Prova Speciale 8, la San Fermo 1 di 14,80 chilometri. La prima vettura che entrerà in speciale dovrebbe essere la Ford Fiesta WRC di Adrien Fourmaux e Alex Coria.