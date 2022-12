WEC | Glickenhaus conferma il programma Hypercar per il 2023

Carica lettore audio

In occasione dell'annuncio del nuovo appuntamento del WEC in Qatar, che si terrà a Lusail dal 2024, Jim Glickenhaus ha dichiarato a Motorsport.com che la sua struttura sarà al via del Mondiale per il terzo anno consecutivo con almeno una 007 LMH.

Ciò ha fatto seguito alle precedenti dichiarazioni secondo le quali stava ancora lavorando ai piani per il 2023 per continuare a partecipare al WEC, che sottolineavano anche della necessità di trovare un partner commerciale o un team clienti in grado di gestire le vetture in pista.

"L'anno prossimo saremo nel WEC e la peggiore delle ipotesi è che torneremo con una sola vettura", ha dichiarato. "Speriamo di poter fare anche di più, anche se non lo sappiamo ancora con certezza perché sta ancora prendendo tutto forma".

"Potrebbero essere due vetture gestite da noi o forse lavoreremo con un cliente, ma ci consideriamo davvero un team factory - anche se siamo un piccolo factory team - perché andiamo a correre per vendere le nostre vetture".

Jim Glickenhaus, Glickenhaus Racing Photo by: JEP / Motorsport Images

Quando gli è stato domandato se l'impegno del Glickenhaus Racing per una singola vettura fosse per l'intero campionato di sette gare, ha risposto: "Stiamo facendo un'iscrizione, quindi sì".

"Ma non abbiamo il pieno controllo di ciò che accadrà o meno nel prossimo anno, anche se abbiamo grandi speranze".

Glickenhaus non si è espresso su ciò che deve accadere affinché la squadra possa schierare più di una vettura o su quando sarà in grado di dire di più sul suo programma per il 2023.

Si è detto comunque fiducioso di essere riaccolto nel WEC dopo aver scelto di saltare le ultime due gare del 2022, nonostante l'iscrizione al campionato.

"Il WEC è consapevole della mia situazione e di come stiano cambiando le cose", ha spiegato. "So che piacciamo ai tifosi e che portiamo qualcosa allo spettacolo. Siamo andati bene per essere un team piccolo, quindi penso che il WEC voglia lavorare ancora con noi".

L'anno scorso la Glickenhaus è arrivata terza a Le Mans con la 007 condivisa da Richard Westbrook, Ryan Briscoe e Franck Mailleux.

Ha poi conquistato altri podi a Sebring e Spa, rispettivamente a marzo e ad aprile, oltre a due pole position, e sembrava pronta a vincere il round di Monza a luglio prima di un guasto al turbo.