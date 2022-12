WEC | United sceglie Hanley per due gare al posto di Albuquerque

Carica lettore audio

La United Autosports ha scelto Ben Hanley come sostituto di Filipe Albuquerque per un paio di eventi durante la stagione 2023 del FIA World Endurance Championship.

Il britannico ha già una vasta esperienza con le Oreca LMP2, dunque sa già cosa lo attende quando dovrà guidare la 07-Gibson #22 nei round di Portimão e Monza.

La squadra angloamericana ha dovuto trovare un rimpiazzo per Albuquerque, che in quei fine settimana sarà impegnato in IMSA SportsCar Championship, proprio come Tom Blomqvist, che verrà sostituito da Giedo Van Der Garde sulla vettura #23 come già annunciato alcuni giorni fa.

#22 United Autosports USA Oreca 07 - Gibson LMP2 Photo by: JEP / Motorsport Images

"Sono davvero entusiasta di unirmi a United Autosports per due gare del WEC la prossima stagione - ha detto Hanley - Dopo un breve test a Portimão, dove tutti mi hanno fatto sentire il benvenuto, non vedo l'ora di lavorare di nuovo con la squadra, sperando di portare a casa un po' di trofei!"

Il team principal, Richard Dean, aggiunge: "Ben è un'altra aggiunta di grande qualità alla nostra squadra e dimostra il livello di determinazione che abbiamo per vincere le gare nel 2023. Porta velocità, esperienza e un approccio senza fronzoli che mi piace molto. Era da tempo che cercavo di far salire Ben su un'auto da corsa United, quindi siamo tutti felici di avere finalmente questa opportunità di competere insieme".