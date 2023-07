WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h di Monza

Messa in archivio la 24h di Le Mans, il FIA World Endurance Championship prosegue la stagione 2023 con la quinta tappa del calendario, la 6h di Monza.

Un impegno attesissimo nel Bel Paese, non solo perché per la prima volta si potrà ammirare dal vivo in gara la Ferrari 499P che ha vinto sul Circuit de la Sarthe, ma anche per godersi un evento ricco di personaggi illustri e di spettacolo assicurato.

Ovviamente l'attesa è per le Hypercar Rosse gestite da AF Corse, ma in generale non bisogna proprio perdersi nulla, dalla Toyota GR010 Hybrid che vuole riscattarsi alle LMDh di Porsche e Cadillac, senza dimenticare Peugeot, Glickenhaus e Vanwall.

E poi ci sono i protagonisti delle Classi LMP2 e LMGTE AM, sempre pronti a sfidarsi senza mollare di un centimetro, dunque chi può è giusto che faccia di tutto per venire a Monza, altrimenti ci sono diverse soluzioni per seguire le attività in pista.

Partenza della gara, #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley in testa#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez and #22 United Autosports USA Oreca 07 - Gibson: Philip Hanson, Fabio Scherer, Filipe Albuquerque Photo by: JEP / Motorsport Images

FIA WEC 2023: gli orari della 6h di Monza

Le attività in pista cominceranno nella giornata di venerdì 7 con le due sessioni di Prove Libere, la terza come sempre è prevista al sabato prima delle Qualifiche, con gara domenica.

Vediamo tutti gli orari nello specifico per non perdersi nulla.

VENERDI' 7 LUGLIO

Prove Libere 1: 11;30-13;00

Prove Libere 2: 16;40-18;10

SABATO 8 LUGLIO

Prove Libere 3: 10;45-11;45

Qualifiche: 14;40 (LMGTE AM-LMP2-Hypercar)

DOMENICA 9 LUGLIO

Gara: 12;30 (6h)

#85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey Photo by: Eric Le Galliot

FIA WEC 2023: come posso vedere la 6h di Monza

Tutto il Mondiale Endurance è visibile su Eurosport - canale 211 di Sky - e la relativa applicazione o sito internet, più Discovery+, Sky Sport, oltre che sul nuovissimo sito fiawec.tv (anch'esso disponibile tramite applicazione) nel quale è disponibile anche il livetiming, consultabile pure sul sito ufficiale del cronometrista AlKamel, live.fiawec.com.

Come sempre accade per le sessioni del FIA WEC, le Prove Libere 1 e 2 non andranno in diretta TV, ma le si potranno seguire tramite livetiming. La copertura in diretta comincia dalle Libere 3, seguite da Qualifiche e Gara. Ecco dove e come possiamo vedere le attività in pista:

VENERDI' 7 LUGLIO

Prove Libere 1: 11;30-13;00 (solo Livetiming)

Prove Libere 2: 16;40-18;10 (solo Livetiming)

SABATO 8 LUGLIO

Prove Libere 3: 10;45-11;45 (Livetiming, diretta su Eurosport, Discovery+, canale YouTube FIA WEC e fiawec.tv)

Qualifiche: dalle 14;40 (Livetiming, diretta su Eurosport, Discovery+ e fiawec.tv)

DOMENICA 9 LUGLIO

Gara: 12;30 (Livetiming, diretta su Eurosport, Eurosport 2, Discovery+, Sky Sport Action e fiawec.tv)