WEC | Monza: Toyota in Pole per un soffio davanti alla Ferrari

La Toyota si prende la Pole Position per la 6h di Monza, quinto evento stagionale del FIA World Endurance Championship che ha visto in contendenti lottare sul filo dei centesimi per il primato sotto al bel sole che illumina e riscalda il tracciato brianzolo, perso d'assalto dal pubblico fin da stamattina.

Kamui Kobayashi ha regalato il primato ai giapponesi beffando la Ferrari di Antonio Fuoco tra le Hypercar, mentre in Classe LMP2 l'inossidabile Robert Kubica svetta al volante della Oreca di WRT, con Sarah Bovy autrice di un'altra prestazione super tra le LMGTE AM.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: Alessio Morgese

HYPERCAR: Koba beffa Fuoco

Combattutissima la Classe Hypercar che vede Kamui Kobayashi centrare la Pole Position al volante della Toyota #7.

Il giapponese è salito al comando circa a metà sessione con il crono di 1'35"358, superando per appena 0"017 la Ferrari #50 di Antonio Fuoco.

Vicinissimo a loro anche Brendon Hartley sulla Toyota #8, autore del terzo tempo, mentre applausi vanno a Jean-Eric Vergne, capace di regalare la seconda fila alla Peugeot 9X8 #93 con soli 0"304 di ritardo dalla vetta.

In Top5 con pochissimi centesimi di distacco dal francese sopracitato c'è anche la Cadillac #2 condotta da Alex Lynn, mentre non va oltre il sesto crono la Ferrari #51 di Antonio Giovinazzi, che fra l'altro all'inizio delle prove si è fermato lungo la pit-lane essendo scattato troppo presto rispetto al dovuto; la 499P è stata spinta indietro nei box di AF Corse ed è ripartita poco dopo, ma senza riuscire ad essere protagonista come la gemella.

La Peugeot #94 di Gustavo Menezes ottiene invece la settima piazza, mettendosi alle spalle le Porsche #5 di Frédéric Makowiecky (Team Penske), #38 di Yifei Ye (Jota) e #6 di Kévin Estre (Team Penske), tutte tra i 0"6 e il secondo di margine dal leader.

Completano la graduatoria fuori dalla Top10 la Glickenhaus guidata da Olivier Pla, la Porsche #99 di Harry Tincknell (Proton Competition) e la Vanwall di Esteban Guerrieri.

LMP2: Kubica mette in riga tutti

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Deletraz Photo by: Paolo Belletti

In Classe LMP2 un grande Robert Kubica mette in riga tutti regalando la Pole Position al Team WRT. Applauditissimo al termine della sessione sceso dalla Oreca #41, il polacco festeggia l'1'39"354 che gli consente di precedere per 0"353 la Jota #28 di Pietro Fittipaldi e di 0"436 la United Autosports #22 nelle mani di Phil Hanson.

Top5 con mezzo secondo di ritardo per Gabriel Aubry sulla Vector Sport #10 ed Albert Costa al volante della #34 di Inter Europol Competition, seguiti da Ferdinand Habsburg con la #31 di WRT e Dorian Pin, che impegnata sulla Oreca #63 di Prema Racing era stata anche per alcuni istanti in vetta.

La Alpine #35 di Olli Caldwell ottiene l'ottavo tempo precedendo il suo compagno di squadra Charles Milesi armato della #36, la Prema #9 di Andrea Caldarelli e la United Autosports #23 di Giedo Van Der Garde completano la classifica di categoria racchiusa in 1".

#85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey Photo by: Eric Le Galliot

LMGTE AM: imprendibile Sarah Bovy

I 15' della Classe LMGTE AM sono stati interrotti a metà sessione per un'uscita di pista di Efrin Castro alla 'Ascari', senza conseguenze per la Porsche #56 di Project 1-AO, ma con gli addetti costretti ad intervenire per ripulire l'asfalto dalla ghiaia presente, fra l'altro causa di un'ulteriore testacoda da parte di Michael Wainwright.

Alla ripartenza subito caccia il miglior crono cercando di mandare in temperatura le gomme al più presto e alla fine è Sarah Bovy a mettere in riga tutti con la Porsche #85 in 1'47"632.

La portacolori delle Iron Dames rifila quasi mezzo secondo ad Ahmad Al Harty armato della Aston Martin Vantage #25 di ORT by TF Sport, mentre un ottimo Christian Ried all'ultimo assalto mette la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing in terza piazza beffando la Ferrari #83 di Luis Pérez Companc, alla fine il migliore delle 488 seppur a 0"589 dal primato.

Wainwright conclude in Top5 al volante della Porsche #86 di GR Racing, protagonista di un altro testacoda sempre alla 'Ascari' e stavolta per un suo errore, mentre il capoclassifica Ben Keating non va oltre il sesto tempo con la Corvette #33.

Le Ferrari #54 e #21 di AF Corse terminano al settimo ed ottavo posto, rispettivamente con Thomas Flohr e Julien Piguet, seguite dalla 488 #57 di Kessel Racing affidata a Takeshi Kimura.

Più lontane e sopra ad 1"5 di ritardo abbiamo la Porsche di Castro (lungo alla 'Parabolica' all'ultimo giro), la Aston Martin #777 di Satoshi Hoshino (D'Station Racing-TF Sport) e la Porsche #60 di Claudio Schiavoni (Iron Lynx), rimasto a 2"251 dal primato.

La partenza della 6h di Monza è programmata per le ore 12;30 di domenica.