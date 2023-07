WEC | Ecco i nuovi BoP: Ferrari più pesanti e con meno potenza

Il FIA World Endurance Championship ha pubblicato le tabelle del Balance of Performance per la Classe Hypercar coi parametri validi per gli eventi di Monza, Fuji e Bahrain, ossia i restanti della stagione 2023.

Ci sono diverse novità riguardanti le vetture iscritte alla categoria principale del Mondiale e in tutti i cambiamenti spiccano maggiormente i pesi aggiunti alle Ferrari 499P per ciascuna delle tappe sopracitate.

Dopo la 24h di Le Mans, per la quale il BoP era stato tenuto in considerazione a parte, la FIA ha voluto rivedere completamente il tutto raccogliendo ed analizzando i dati messi assieme tra la tappa francese e quelle precedenti svolte a Sebring, Portimao e Spa-Francorchamps.

Azione di gara Photo by: Toyota

"Il secondo aggiustamento del Balance of Performance della stagione per le vetture della Classe Hypercar rappresenta il nuovo approccio adottato prima della stagione, sviluppato dagli organi di governo del WEC, la FIA e l'ACO, con il contributo di tutti i Costruttori coinvolti", si legge nella nota emessa dalla Federazione Internazionale.

"Nell'ambito di questo approccio, è stato deciso che ci saranno solo due aggiustamenti di BoP nel corso della stagione 2023, dopo la 24 Ore di Le Mans, oltre a bilanciare le piattaforme LMH e LMDh prima di quella gara. Le prime gare della stagione hanno mostrato che le differenze di prestazioni tra le diverse auto con specifiche LMH che gareggiano nella classe Hypercar erano maggiori di quanto inizialmente previsto".

"Tenendo conto di questi fattori e a seguito di un'analisi approfondita dei dati disponibili, il Comitato WEC ha deciso che l'obiettivo di garantire condizioni di parità all'interno della classe Hypercar sarà raggiunto nel modo migliore attuando una correzione tra le piattaforme LMH e LMDh, ma anche all'interno di esse".

"A seguito di una gara combattuta a Le Mans, con non meno di cinque diversi Costruttori in testa alla corsa in diverse fasi, la correzione del BoP prima della 6 Ore di Monza faceva parte del piano originale e si basa sulla metodologia che prevede la correlazione tra simulazioni e dati in pista provenienti dalla telemetria".

"I dati raccolti durante la 24 Ore di Le Mans sono stati suddivisi e correlati con gli strumenti di simulazione, consentendo una migliore comprensione del potenziale di prestazioni ottimali di ciascuna vettura. L'aggiustamento assegna valori diversi a tutti e tre i circuiti che rimangono in calendario questa stagione - Monza, Fuji e Bahrain - tenendo conto delle caratteristiche uniche di ciascuno dei tre layout".

Partenza Photo by: Ferrari

Detto questo, tra qualche giorno si corre in Brianza e quindi andiamo a vedere cosa è stato deciso nello specifico per ciascun modello della categoria. Partendo dalla Ferrari, si può notare come alla 499P siano stati aggiunti 5kg portando il peso minimo a 1069kg e con una riduzione di potenza massima di 12 kW, scendendo da 509 a 497, oltre a -8 MJ di energia per stint, ora passata a 893 MJ contro i 901 MJ di prima, mantenendo l'attivazione della trazione integrale col sistema ibrido anteriore dai 190 Km/h.

La Toyota mantiene lo stesso peso di 1080 Kg, energia per stint (908 MJ) e attivazione dell'ibrido (190 km/h), ma vede scendere a 507 kW la potenza massima (-5 kW).

Anche la Peugeot 'ingrassa' con 4kg aggiunti alle 9X8 (ora a 1046kg), beneficiando però di un aumento di potenza massima di 4 kW (530 kW) ed energia di 6 MJ (914 MJ), mantenendo i 150 km/h per l'attivazione della trazione integrale.

La Glickenhaus resta sui 1030kg e 520 kW di potenza, aumentando a 916 MJ (+3 MJ) l'energia per stint, mentre la Vanwall beneficia di un incremento della potenza a 520 kW (+8 kW) ed energia a 913 MJ (+12 MJ), restando anch'essa sui 1030kg.

Infine ci sono cambiamenti significativi per quanto riguarda le LMDh iscritte da Cadillac e Porsche: la V-Series.R scende a 1032kg (-14kg), ma vede calare anche la potenza a 498kW (-15 kW) e l'energia a 890 MJ (-15 MJ), le 963 prendono invece un kg salendo a 1049kg di peso minimo, perdendo 10 kW di potenza (ora a 506 kW) e 11 MJ di energia (pari a 899 MJ).

A seguire sono state emesse anche le tabelle di Fuji e Bahrain, dove la Ferrari aumenta di 12 e 11 kg rispettivamente perdendo 4 MJ di potenza massima, contro lo stesso peso mantenuto dalle Toyota, le quali beneficiano di un aumento di 2 MJ di potenza.

Qui si registrano riduzioni di peso e potenza massima differenti anche per Cadillac e Porsche, le Peugeot calano i kg ma incrementano la potenza, vedendosi modificare l'attivazione della trazione integrale portata a 135 km/h sull'asciutto.

FIA WEC - BoP per Monza, Fuji e Bahrain

FIA WEC - BoP LMGTE AM