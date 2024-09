Ultimate Cup | Grande Pole della Vortex per il Trofeo GTE al Mugello

Q1

Partite in perfetto orario le qualifiche del GTE che vede la battaglia tra Ferrari, Mercedes e Vortex 2.0 per la classe regina UCS1.

Prima pole provvisoria per la Porsche di Karl Vandewoestyne con 1’54”840, seguito dalla Ferrari 488 GT3 EVO di Pagny e la Porsche di Amado (classe PC).

Pagny inizia a spingere scende sotto il muro dell’1’54” e sigla 1’53”378.

Incontenibile la Mercedes di Naran che viene subito scalzata dalla Vortex 2.0 di Gomez con 1.50”389. Nella UCS Light svetta Rousset con l’Alpine A110 Cup davanti a Marion e Abbatu.

In UCS4, miglior tempo per la Ginetta di Laurent Mogica, seguono Rego de Sebes con la BMW.

#1 Team Visiom, Ferrari 488 GT3 Foto di: Ultimate Cup

Q2

Teire con la Porsche 992 Cup sale in testa con 2’15”529 davanti alla Ginetta di Hugo Mogica.

Halliday e la Ferrari non si fanno attendere con 1’53”143, il francese continua a spingere ma va largo sulla sabia della Poggio Secco, riuscendo a mantenere il controllo.

'Warning' per Teire, tolto il tempo per aver tagliato, mentre la Vortex di Gomez prende il comando con 1’50”998. Problemi per la Mercedes di Naran che rimane ai box.

Bene la Porsche di Penlou, terza assoluta e prima di classe con 1’57”191. Sotto la bandiera rimane il miglio tempo per Gomez su Vortex davanti alla Ferrari di Halliday e l’altra Vortex di Luminier.

Q3

Praticamente una Q3 partita a bomba con Bouvet subito velocissimo, ma deve inseguire la Vortex 2.0 di Arnaud Gomez.

Gomez va davanti con 1’50”887, segue Bouvet a 0”936 e la Porsche di Bernier a 2”234. Gomez spinge ma Bouvet abbatte il muro dell’1’50” con 1’49”739, regolando il pilota della Vortex a oltre un secondo.

Velocissimo Bernier con la 992 che comanda la pattuglia delle Porsche con ‘53”101. Out in sabbia l’Alpine di Lipp alla curva 14. Nel finale non ci sono sbalzi di classifica, con Bouvet che porta a casa il miglior tempo.

Nella combinata la Pole va alla Vortex di Arnaud e Olivier Gomez, seconda posizione per la Ferrari di Bouvet-Pagny-Halliday, mentre la seconda fila è delle due Porsche 992 Cup del Team 2B Autosport, Chevalier-Favre-Penlou e Karl, Cesar e Hugues Vandewoestyne.

La partenza della gara di 4h è prevista domenica alle ore 10;20.