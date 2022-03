Video | Report MotoGP: KTM emerge in un Mondiale senza padrone

Carica lettore audio

MotoGP alla ricerca di un padrone. Dopo due gare, la Top Class del motomondiale non ha ancora espresso valori definiti in termini assoluti. A Mandalika vince un pazzo Gran Premio Miguel Oliveira su KTM: per il portoghese si tratta del primo successo di questo 2022, utile per rilanciarsi e per certi versi confermarsi anche in condizioni non a lui più congeniali.

Chi massimizza il risultato è Fabio Quartararo, secondo su Yamaha. Il francese, campione del mondo in carica, conquista punti importanti in un fine settimana in qui tanto Marquez quanto Bagnaia rimangono quasi a secco.

Capitolo a parte per Ducati: se da un lato c'è da essere felici per il terzo posto di Zarco, dall'altra Bagnaia e Martin faticano: dopo due gare, la coppia ha un punto in due. Non il miglior biglietto da visita.