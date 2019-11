Moto2, Valencia, Libere 2: Binder balza al comando

Sotto il sole di Valencia si conclude con la seconda sessione di prove libere il venerdì della Moto2. A firmare il miglior tempo è Brad Binder, secondo la mattina e al comando nel pomeriggio. Il sudafricano si è imposto davanti ad Augusto Fernandez per ben 576 millesimi.

Stefano Manzi, che aveva concluso in testa il primo turno, non va oltre il quinto tempo e resta alle spalle di Fabio Di Giannantonio, terzo e primo degli italiani. Il romano paga 6 decimi dalla vetta e precede Sam Lowes, che arretra rispetto alla mattina e conclude il venerdì in quarta posizione. Il britannico si mette tra i due piloti tricolore, con il leader della mattina che resta a sette decimi da Brad Binder.

Tetsuta Nagashima è sesto, anche lui a 734 millesimi dalla vetta, mentre alle sue spalle troviamo Jorge Navarro, settimo. Risale la china Mattia Pasini, che riesce ad agguantare la top 10 e si colloca in ottava posizione. L’italiano precede Thomas Luthi, molto indietro la mattina ed anche lui in risalita nel pomeriggio. Lo svizzero accusa 8 decimi di ritardo ed è nono, mentre chiude la top 10 Niccolò Bulega, decimo.

Inizio difficile per Alex Marquez, che dopo essere rimasto attardato nella prima sessione conclude il venerdì con il 13esimo tempo. Il Campione del mondo in carica resta alle spalle di Marcel Schrotter e Luca Marini, 11esimo e 12esimo rispettivamente.

Così gli altri italiani: Lorenzo Baldassarri è 14esimo, mentre Enea Bastianini è 16esimo. Andrea Locatelli è 18esimo e Marco Bezzecchi non va oltre il 24esimo crono. Chiude il gruppo Tommaso Marcon, 29esimo.