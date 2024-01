IMSA | Ecco programma e orari TV del Roar Before the 24 a Daytona

Dal 19 al 29 gennaio grandi attività in pista in Florida con il primo appuntamento della stagione 2024 della serie americana: vediamo gli orari italiani di ciò che ci attende tra un mese.

Ci siamo quasi: la stagione 2024 dell'IMSA SportsCar Championship sta ufficialmente per cominciare, entrando nella prima di due settimane di attività in quel di Daytona, dove il 27-28 gennaio si svolgerà la prestigiosa 24h.

Prima però il tracciato della Florida aprirà i battenti per la consueta tre giorni di prove denominata Roar Before the 24, ossia i test collettivi che consentiranno a tutti i contendenti delle Classi GTP, LMP2, GTD PRO e GTD della serie americana, più alcuni 'ospiti', di preparare al meglio il primo evento dell'anno.

Si tratterà di attività intense quelle che vedremo da venerdì a domenica, anche perché proprio nell'ultima giornata sono previste le Qualifiche per definire la griglia di partenza della gara del weekend successivo.

Si parte il 19 gennaio con le prime sessioni di Prove Libere, mentre domenica 21 la battaglia è appunto per le prove ufficiali cronometrate, dopo l'eliminazione della Qualifying Race vista un paio di anni fa.

Considerando le 6 ore di fuso che ci separano da Daytona, vediamo quali sono gli orari delle attività in pista previsti dal programma ufficiale pubblicato dall'IMSA. Ricordiamo che Qualifiche e Gara verranno trasmesse in diretta da IMSA TV, mentre per tutte le sessioni sarà disponibile la cronaca con commenti di esperti ed interviste su IMSA Radio.

ROAR BEFORE THE 24 - IL PROGRAMMA

Venerdì 19 gennaio

Sessione #1: 17;00-18;30 (tutte le Classi)

Sessione #2: 22;15-24;00 (22;15-23;45 Classi GTD/LMP2, 22;30-24;00 Classi GTD PRO/GTP)

Sabato 20 gennaio

Sessione #3: 17;15-18;45 (tutte le Classi)

Sessione #4: 21;10-22;10 (tutte le Classi)

Domenica 21 gennaio

Sessione #5: 00;30-2;30 (tutte le Classi)

Sessione #6: 19;25-19;50 (solo Classe GTP)

Qualifiche GTD PRO/GTD: 19;55-20;10

Qualifiche LMP2: 20;20-20;35 (solo piloti Bronze)

Qualifiche GTP: 20;45-21;00

