IMSA | Il V8 Cadillac romba già: "Come aver lavorato 3 anni in 1"

Siamo entrati ufficialmente nella prima settimana delle due che porteranno alla 24h di Daytona e in Cadillac Racing c'è grandissima attesa per poter vedere nuovamente all'opera le tre V-Series.R.

Le LMDh preparate da Chip Ganassi Racing ed Action Express Racing daranno nuovamente l'assalto alla Classe GTP in quello che è il primo evento stagionale dell'IMSA SportsCar Championship previsto per il 27-28 gennaio.

Questo fine settimana si terranno i test Roar Before The 24, culminati dalle Qualifiche di domenica, dunque sarà bene cominciare a lavorare fin da subito per estrarre il massimo potenziale dai prototipi di GM, affinando i dettagli anche fra gli equipaggi.

Fari ovviamente puntati sulla #31 di AXR reduce dalla conquista del titolo e affidata al trio formato da Pipo Derani, Jack Aitken e Tom Blomqvist, mentre sulla #01 di CGR vedremo all'opera Sébastien Bourdais, Renger Van Der Zande, Scott Dixon e la novità Alex Palou.

Durante l'inverno le operazioni in Cadillac Racing non si sono fermate e dopo i test di dicembre svolti proprio a Daytona c'è una voglia incredibile di calarsi nell'abitacolo e accendere lo stupendo V8 da 5.5 litri che caratterizza le V-Seres.R riscaldando i cuori di tutti coloro che lo possono sentire dal vivo.

Photo by: Richard Dole / Motorsport Images #01: Cadillac Racing, Cadillac VSeries.R, GTP: Renger van der Zande, Sebastien Bourdais, Scott Dixon

"Ho premuto il pulsante di reset il lunedì successivo all'ultima gara IMSA di ottobre perché si vuole sempre migliorare e non solo con la macchina", sottolinea Chris Mitchum, Direttore delle operazioni in gara di Action Express Racing.

"C'è stata un'enorme crescita da dove eravamo 12 mesi fa ad oggi. In anni di corse, se si può fare un paragone con gli anni che hanno i cani, è come se avessimo lavorato almeno tre anni in uno solo di tempo in tutto il programma Cadillac. Siamo pronti ad andare a Daytona come lo siamo stati in tutte le altre stagioni passate".

Mike O’Gara, che ricopre lo stesso ruolo in Chip Ganassi Racing ed è anche stratega della Cadillac #01, aggiunge: "Il è ansioso di iniziare la stagione IMSA 2024 e siamo pronti a puntare al successo nella 24h di Daytona dopo il terzo e quarto posto nella gara di debutto nel 2023".

"È passato qualche anno dall'ultima vittoria assoluta di Chip Ganassi Racing a Daytona, ma siamo fiduciosi di poter competere per un'altra vittoria e di aggiungerne altre otto. Abbiamo lavorato duramente in inverno, sia in pista che in officina, per essere pronti".

"È emozionante tornare con i nostri piloti veterani dell'IMSA, Renger e Sébastien, è fantastico avere di nuovo Scott e una piacevole sorpresa poter aggiungere anche Alex allo schieramento di quest'anno. Avere l'opportunità di lavorare con piloti, ingegneri e un equipaggio di questo calibro è un onore".