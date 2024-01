IMSA | Ecco il BoP per i test Roar Before the 24 di Daytona

L'IMSA SportsCar Championship ha pubblicato le tabelle del Balance Of Performance che entrerà in vigore per i test Roar Before the 24 della prossima settimana, antipasto della 24h di Daytona che poi si svolgerà il 27-28 gennaio.

In Florida tra sette giorni sono previste le prime attività in pista con ben sei sessioni di prove libere, il cui culmine saranno le Qualifiche di domenica che decreteranno la griglia di partenza del primo evento valido per la stagione 2024.

Partendo dalla Classe GTP riservata alle LMDh, la Acura risulta essere il prototipo più pesante della categoria con un peso minimo imposto a 1072kg, contro i 1051kg della Porsche, i 1031kg della BMW e i 1030kg della Cadillac, la quale è la più leggera di tutte.

La ARX-06 ha una potenza massima di 520kW e 920MJ di energia a disposizione per ogni stint, mentre l'unità il motore a combustione interna (ICE) potrà andare a 9512 giri.

Le 963 avranno 519kW e 917MJ, con 8158rpm come limite, mentre le M Hybrid V8 sono a 514kW e 908MJ di energia, e ICE a 8000rpm. Infine le 510kW di potenza massima e 902MJ di energia sono stati assegnati alle V-Series.R, il cui motore ICE andrà a 8800rpm massimo.

Rispetto all'edizione 2023, ossia l'esordio assoluto delle LMDh in una competizione ufficiale (e con diverse gare alle spalle tra chi ha corso in IMSA e anche nel FIA WEC), si può notare che i giri motore delle vetture sono gli unici parametri rimasti uguali, mentre tutto il resto, a cominciare dal peso minimo (prima fissato per tutti a 1030kg), sono stati modificati, per cui diventerà ancor più interessante scoprire i valori in campo.

Photo by: Richard Dole / Motorsport Images #24: BMW M Team RLL, BMW M Hybrid V8, GTP: Augusto Farfus, Jesse Krohn

Passando invece alle Classi GTD dove sono impegnati i mezzi GT3, in confronto a Daytona '23 ci sono differenze sostanziali specialmente nei nuovi modelli che 12 mesi or sono avevano sofferto terribilmente contro i rivali, come fu per Ferrari e Porsche soprattutto.

Nel caso delle 296 GT3, il peso è sceso a 1355kg (-10kg) e l'incidenza dell'ala posteriore è stata portata a +2.8, vedendo il serbatoio ampliato a 105 litri di carburante per stint. I giri motore sono fissati a 8000rpm e l'altezza da terra a 50mm, cioè pari a tutte le altre auto del gruppo.

Le 911-992 saranno le più leggere in pista con i loro 1305kg, monteranno un doppio restrittore da 36mm di diametro per un motore da 9400rpm, con ala posteriore a +6.5 e serbatoio da 95l.

L'auto più pesante di tutte è invece la Mercedes con 1390kg, doppio restrittore da 33.5mm e motore a 7700rpm. L'ala è a +2.5 e il serbatoio da 100l.

Un pochino più leggere rispetto alle AMG GT3 saranno le Lexus con 1370kg, doppio restrittore da 40mm e motore a 7200rpm, più ala a +5.3 e serbatoio da 107l.

E' cresciuto invece il peso delle Lamborghini, dato che le Huracan EVO2, all'esordio l'anno passato, salgono a 1350kg (+30kg) con serbatoio da 109l (+7l), ma meno incidenza dell'ala, ora a +3.8. Il restrittore singolo adesso è di 50mm per 8500rpm del motore.

Photo by: Richard Dole / Motorsport Images #65: Ford Multimatic Motorsports, Ford Mustang GT3, GTD PRO: Joey Hand, Dirk Mueller

Anche i due nuovi modelli in pista monteranno restrittori: parliamo di Corvette e Ford, con le Z06 GT3.R che l'avranno di 50mm per 8000rpm del motore, con un'ala a +3.3 e un serbatoio da 103l, e peso minimo fissato a 1335kg.

Le Mustang GT3 viaggeranno sui 1315kg montando un serbatoio da 109l, mentre il doppio restrittore è di 35mm (8250rpm) e l'ala a +6.8.

Proseguendo nell'elenco, piuttosto leggere le BMW con 1310kg, serbatoio da 98l, ala a +2.4 e 7250rpm. Poco sopra alle M4 troviamo le Acura con 1320kg e un serbatoio più capiente essendo da 109l, più ala a +4.8 e 7500rpm.

Le Aston Martin sono a 1325kg, 108l di serbatoio, 7200rpm e ala a +2.8, mentre infine la McLaren in versione EVO è a 1340kg, 8000rpm, ala a +2.8 e serbatoio da 111 litri, ovvero il più capiente della categoria.

Photo by: Richard Dole / Motorsport Images #52: Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports, ORECA LMP2 07, LMP2: Jakub Smiechowski, Tom Dillmann, Clement Novalak, #31: Whelen Cadillac Racing, Cadillac VSeries.R, GTP: Pipo Derani, Jack Aitken, Tom Blomqvist

Quest'anno ci sono anche dei parametri da osservare per la Classe LMP2, dato che alcuni team si schierano con la Ligier ed altri con la Oreca come modelli.

Qui ci sono delle differenze nelle configurazioni aerodinamiche (con scelte tra alto o basso carico) anteriori e posteriori, queste indicate con le incidenze concesse per le ali e le misure dei profili secondo quanto concesso tra le opzioni a disposizione.

IMSA - 24h di Daytona: BoP ROAR