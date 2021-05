F4, Paul Ricard: pole per Smal, Bearman e Tamnitz

Cielo nuvoloso e temperature attorno ai 14 gradi sul circuito di Le Castellet per le prime qualifiche dell’ottava stagione dell’Italian F.4 Championship Powered by Abarth Certified by FIA.

Nella prima sessione è il russo di Prema Powerteam Kirill Smal a mettere dietro tutti con un giro, nel finale di prove, chiuso in 2’04’’095. Al fianco del russo, in gara 1, scatterà Tim Tramnitz (US Racing), secondo a 135 millesimi.

Seconda fila per Oliver Bearman (Van Amersfoort Racing) e per il danese di Prema, Conrad Laursen, primo anche tra i piloti rookie. Terza fila tutta firmata US Racing con Vlad Lomko e Luke Browning che hanno avuto la meglio dell’italiano Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) e Sebastian Montoya (Prema Powerteam).

Anche nelle prime qualifiche i primi 13 sono racchiusi in meno di un secondo con 29 piloti sotto i 2 secondi di distacco.

Situazione simile anche per le seconde qualifiche con 12 piloti in meno di un secondo. Ma con 37 vetture in pista è il traffico a mettere in difficoltà i piloti della Formula 4 tricolore. A spuntarla è Oliver Bearman che abbatte il muro dei 2’03’’ e chiude in 2’02’’999, staccando il tedesco Tramnitz di 443 millesimi.

In seconda fila, per gara 2, scatteranno Luke Browning e Sebastian Montoya, mentre il poleman di gara 1, Smal, deve accontentarsi della quinta piazza davanti a Lomko e alla coppia di rookie Nikita Bedrin (Van Amersfoort Racing) e Conrad Laursen (Prema Powerteam). A chiudere la top 10 delle seconde qualifiche Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) e Victor Bernier (R-ACE GP).

Nella classifica che decreta la pole position di gara 3, ovvero, quella che prende in considerazione il miglior secondo tempo nelle due sessioni è Tim Tramnitz a spuntarla con il miglior tempo di 2’03’’538, 12 millesimi più veloce di Oliver Bearman.

La seconda fila sarà tutta di marca Prema con Montoya e Laursen che scatteranno davanti alla coppia US Racing Browning - Lomko. Quarta fila per Fornaroli e Bedrin, mentre chiudono la top 10 Kirill Smal e Joshua Durksen. Alle 14.00 il via della prima gara della stagione.