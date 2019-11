La Formula E aggiunge Jakarta al calendario 2019/2020

Il primo E-Prix di Jakarta si disputerà il 6 giugno 2020 e la pista sarà realizzata vicino al monumento nazionale nel centro della città. Il layout del tracciato però sarà rivelato solamente più avanti.

La Formula E sperava di approdare nella capitale indonesiana già nella scorsa stagione, ma alla fine è riuscita a concretizzare la cosa per il 2019/2020.

Motorsport.com ha appreso che l'evento di Jakarta dovrebbe seguire la prima edizione dell'E-Prix di Seoul, fissato per il 3 maggio, con la gara di Berlino, originariamente prevista per il 30 maggio, che si disputerà invece nel mese di giugno.

La tappa di New York andrà in scena l'11 luglio, con la conclusione della stagione che invece andrà in scena a Londra con la doppietta del 25 e 26 luglio.

Resta inteso, che il calendario definitivo della stagione 2019/2020 sarà confermato nella riunione del Consiglio Mondiale della FIA fissata per l'inizio di ottobre.

"Il calendario per la prossima stagione della Formula E si stava già preparando ad essere speciale, ma aggiungere un'altra gara in Asia ed in Indonesia in particolare è davvero entusiasmante" ha dichiarato Alberto Longo, chief championship officer della Formula E.

"L'indonesia ha già un'affinità con il motorsport: ha ospitato delle gare in passato e ha avuto piloti di buon livello. Inoltre ha una base di appassionati in costante crescita".

"Inolte è un mercato emergente per i veicoli elettrici, con investimenti importanti volti a ripulire l'aria nelle città".

"La Formula E vuole partecipare a questo importante cambiamento e non vede l'ora di diventare l'evento più green di Jakarta il 6 giugno dell'anno prossimo".

Bisogna ricordare che nel calendario della prossima stagione rimangono ancora due appuntamenti da confermare nella prima parte.

Stando a quanto ha appreso Motorsport.com, la gara prevista per il 14 dicembre potrebbe essere annullata, visto che sarebbe stata in concomitanza con la gara del FIA WEC in Bahrain, mentre quella del 21 marzo dovrebbe essere il secondo E-Prix di Sanya, ma dovrebbe anche essere anticipata di una settimana per evitare una concomitanza con la gara del WEC di Sebring.

Resta inteso che rimane possibile che la gara inizialmente prevista per il 14 dicembre possa essere spostata in una data differente, anche se non è chiaro quale potrebbe essere la città in lizza. Un'opzione potrebbe essere Marrakech, che al momento non figura nel calendario.