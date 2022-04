Formula E | TVR valuta l'ingresso, intanto farà da sponsor

Carica lettore audio

Come parte del suo ritorno alla produzione di auto, con un nuovo modello Griffith pensato per il 2024, il marchio britannico prevede anche di introdurre una variante elettrica l'anno successivo.

La nuova Griffith è stata disegnata dell'ex ingegnere di Formula 1 Gordon Murray, che fece le Brabham BT49 e BT52 vincitrici del titolo.

TVR ha accennato che sta studiando un ritorno alle corse e sarà presente nella discussione di venerdì tra i Costruttori di Formula E sulle vetture Gen4.

L'azienda è stata acquistata nel 2013 dall'uomo d'affari Les Edgar, dopo un periodo di magra sotto la proprietà russa in cui non sono state prodotte nuove auto, mentre il governo gallese ha preso una quota del 3% del business e ha fornito un prestito commerciale per aiutare a garantire posti di lavoro, con TVR che spera di completare la ristrutturazione di un nuovo impianto di produzione a Ebbw Vale.

"Come azienda di auto sportive abbiamo bisogno di essere nel mondo delle corse, dimostrando il coraggio in questo campo", ha spiegato Edgar.

"Le corse sono uno dei modi per farlo. C'è grande pressione nelle gare al livello della Formula E per essere in una posizione ottimale con i processi di produzione. L'uso dell'energia è fenomenale e stiamo intraprendendo questa sfida per aiutarci a progettare e sviluppare le future TVR".

"Non siamo un grande Costruttore, ma certamente possiamo combattere a fianco dei grandi, qindi non vediamo l'ora di avere l'opportunità di dimostrare a tutto il mondo quanto buona possa essere una casa automobilistica come TVR".

Les Edgar, TVR Chairman Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alla domanda se TVR ha intenzione di entrare in Formula E con un proprio team, l'amministratore delegato Jim Berriman risposto: "Il marchio si sta prima concentrando sull'impatto che la società ha con i suoi obblighi di sponsorizzazione, ma vorremmo tornare nelle corse".

Il marchio aveva precedentemente gareggiato nel motorsport intorno alla fine degli anni '90 nelle corse GT con i suoi modelli Tuscan e Cerbera Speed 12.

"Siamo entusiasti e curiosi di sapere quale impatto avremo. Non vediamo l'ora che arrivi luglio, quando potremo tornare in patria a Londra e farci vedere".

"Siamo un marchio di auto sportive. Si corre la domenica e si vende il lunedì. Quindi è quello che faremo, alla fine. Ma vediamo come va a finire".

"Saremo coinvolti nelle discussioni sulla Gen4, solo ascoltando e guardando attentamente. Questo è il nostro primo passo formale in questa arena".

"Quindi in realtà ci metteremo da un lato per un po' per vedere quanto bene i partner lavorano insieme; siamo davvero entusiasti di vedere la nuova tecnologia della Gen 3".

"Abbiamo parlato con molti partner dietro le quinte, mentre prepariamo il nostro futuro elettrico. Sarà importante per noi e vedremo qual è l'attrattiva, quali sono le opzioni, dove sta andando la tendenza generale, e poi valuteremo come essere coinvolti".