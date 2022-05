Formula E | San Paolo firma un accordo per ospitera un E-Prix

Carica lettore audio

L'accordo ha una durata di cinque anni con un'opzione per il rinnovo e significa che, se effettivamente San Paolo dovesse debuttare nel 2023, sarebbero ben quattro le location inedite nel calendario del prossimo anno.

La Formula E ha già svelato il tracciato per il round di Città del Capo della prossima stagione, inoltre dovrebbe esserci l'esordio di Vancouver, con la gara prevista per quest'anno che è stata rinviata. Senza dimenticare che anche la città indiana di Hyderabad ha già un accordo.

San Paolo era già stata presente in un calendario provvisorio della Formula E, quello della stagione 2017-2018. Tuttavia, il progetto è stato successivamente abbandonato per fare spazio a Punta del Este.

In precedenza, anche Rio de Janeiro era stata accostata alla serie elettrica nella sua stagione inaugurale, la 2014-2015, ma anche in quel caso non se ne fece niente.

"Siamo lieti che l'ABB FIA Formula E World Championship si dirigerà in Brasile per la prima volta in attesa dell'approvazione del FIA World Motor Sport Council a giugno", ha detto Alberto Longo, chief championship officer della Formula E.

"Il paese ha una passione enorme e di lunga data per il motorsport, è un grande mercato ed uno dei più grandi paesi del mondo, e San Paolo stessa è una sede storica per le gare".

"Non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai tifosi brasiliani, che sono come pochi altri e creeranno sicuramente un'atmosfera vivace e unica, con i fan che si godranno la Formula E con il salto in avanti nella tecnologia e nelle prestazioni che vedremo con le monoposto Gen3".

L'accordo con San Paolo è stato firmato in occasione dell'evento di Monaco e sarò promosso da Sao Paolo Turismo in collaborazione con GL Events.

"Ospitare un E-Prix è completamente allineato con gli obiettivi della città", ha detto il sindaco di San Paolo Ricardo Nunes, "per attirare eventi che promuovono l'immagine di San Paolo al mondo intero, per muovere l'economia e creare posti di lavoro con il turismo legato agli eventi; inoltre, per promuovere lo sviluppo sostenibile".

Secondo le prime indiscrezioni, la gara dovrebbe svolgersi all'Anhembi Sambadrome, che dal 2010 al 2013 ha già ospitato la IndyCar. Come date invece si parla del 24-25 marzo del prossimo anno, quindi tre settimane dopo il Carnevale di San Paolo.

Informazione aggiuntive di Guilherme Longo