FE | Maserati: Sgro è il nuovo responsabile delle attività sportive

Maserati Corse riparte sotto la responsabilità di Giovanni Tommaso Sgro che diventa il capo delle attività sportive. Il Tridente si prepara a entrare in Formula E nel 2023 come primo marchio italiano che parteciperà alla serie elettrica ideata e promossa da Alejandro Agag.

Davide Grasso, CEO Maserati, Alejandro Agag, CEO Formula E Photo by: Maserati Media Center

Sgro è un volto nuovo nel mondo del Motorsport: il manager italoamericano, nato a Roma, risponderà direttamente a Davide Grasso, CEO di Maserati, e si coordinerà con Jean-Marc Finot, Senior VP di Stellantis Motorsport.

Dopo aver conseguito una laurea in scienze della comunicazione presso l'Università del Rhode Island (USA) e aver compiuto studi universitari anche in spagnolo e in amministrazione aziendale, ha consolidato un’esperienza professionale a livello internazionale con responsabilità in ambito marketing.

Sgro ha ricoperto una serie di incarichi con responsabilità crescenti all'interno di Diageo, la multinazionale britannica operante nel settore delle bevande alcoliche. Ha conosciuto il mondo delle corse americane seguendo con le sponsorizzazioni campionati come NASCAR, Grand Am e IMSA.

L’ingresso in Formula E di Maserati avverrà grazie alla collaborazione con il team Venturi: il team monegasco sostituirà il powertrain Mercedes con quello Maserati che verrà montato sulla prossima monoposto che darà il via all’era della Gen3 per la nona stagione del campionato elettrico.

L’unità Maserati condividerà parti comuni con il powertrain della DS, mentre il software di gestione del powertrain sarà sviluppato in proprio, rappresentando un punto chiave di differenza fra i due marchi del Gruppo Stellantis.

Formula E, Gen3 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images