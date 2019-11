Formula E: iniziata la prevendita dell'E-Prix di Roma

E’ iniziato il conto alla rovescia per la terza edizione dell’E-Prix di Roma, in programma il prossimo 4 aprile sul circuito cittadino dell’Eur, già cornice del successo delle prime due edizioni.



A dieci giorni dall'inizio della sesta stagione del Campionato ABB FIA Formula E, che partirà da Riyad con un doppio appuntamento il prossimo 22 e 23 novembre, è già possibile acquistare i primi biglietti per vivere l'unica tappa italiana.



I biglietti per le tribune si divideranno in Oro, Argento e Bronzo, il cui prezzo varierà a seconda della posizione in cui saranno collocate le sedute. Per i biglietti Oro, che avranno vista privilegiata sul tracciato, il prezzo è di 99 euro per tutti, per quelli Argento il prezzo è di 30 euro per i ragazzi dai 3 ai 15 anni, di 42 euro per gli studenti e di 59 euro per gli adulti.

Per i biglietti Bronzo il prezzo è di 20 euro per i ragazzi dai 3 ai 15 anni, di 28 euro per gli studenti e di 39 euro per gli adulti.

I bambini da 0 a 2 anni non avranno bisogno di un biglietto per accedere e potranno sedere insieme agli adulti (1 bambino per ogni adulto). Inoltre, chi deciderà di assicurarsi un biglietto per l’E-Prix di Roma entro la mezzanotte del 3 dicembre potrà contare su uno sconto del 20% sul prezzo.



I biglietti in tribuna saranno numerati e consentiranno ai partecipanti di accedere anche all'Allianz E-Village, una vera e propria “casa” ideata per l'intrattenimento di tutti gli appassionati del campionato durante l'evento, e alla Gaming Arena, in cui sfidare i piloti di Formula E su veri simulatori di corse.

Come per le prime due edizioni, verranno allestite attività di intrattenimento e aree di ristoro all'interno dei parchi, da dove i partecipanti potranno godere di una visuale parziale sul suggestivo circuito dell’Eur e seguire tutte le emozioni della gara.



“La tappa romana si preannuncia quanto mai competitiva - ha dichiarato Renato Bisignani, Direttore Comunicazione Formula E – Da quest'anno, con l'ingresso di Mercedes-Benz e Porsche avremo una griglia completa con 24 monoposto che si sfideranno su un tracciato molto amato dai piloti ed esaltato da un format di gara sempre più innovativo”.



La giornata del terzo E-Prix di Roma prenderà il via alle ore 07:00 del prossimo 4 aprile con l'apertura dei cancelli a tutti i partecipanti. Molte le attività presenti in pista, con le sessioni ufficiali di prova alle 08:00 e qualifica della Formula E dalle ore 09::45. L’E-Prix di Roma scatterà alle ore 14:00. A seguire è previsto l’I-Pace eTrophy di Jaguar a partire dalle 16:00.



È possibile acquistare ogni tipologia di biglietto visitando il sito della Formula E nella sezione dedicata all’E-Prix di Roma, al seguente link: fiaformulae.com/it/rome o recandosi presso punti vendita Ticket One selezionati.



In attesa dell'arrivo di Formula E nella capitale, il prossimo appuntamento con il Campionato ABB FIA Formula E è quindi per L’E-Prix di Riyad, in onda il prossimo 22 e 23 novembre in chiaro su Canale 20 dalle 12:30.