FE | San Paolo: per DS Penske la costanza fa la differenza

Situata vicino al quartiere Santana di San Paolo, dove è nato il leggendario pilota Ayrton Senna, la gara si è svolta sul Sambadrome, teatro del carnevale della città ogni febbraio.

Come in India e in Sudafrica, il tracciato di 2,96 km era sconosciuto ai piloti. Solo la preparazione al simulatore aveva rivelato le asperità dell'asfalto. Per la sesta gara consecutiva, il vincitore dell'E-Prix non è stato il pilota che ha conquistato la pole position. Tuttavia, le squadre abituate a essere in cima alla classifica dei tempi nella nuova era della Formula E sono rimaste ancora lì.

E anche se la velocità massima record di Vandoorne (249,2 km/h in Sudafrica) è stata superata su questo circuito così veloce, dato che Sebastien Buemi ha raggiunto i 266,5 km/h con la sua Envision Racing, ciò non ha impedito al campione del mondo in carica di conquistare la pole - la 22ª per il costruttore francese DS Automobiles.

"Ci sono molti aspetti positivi da trarre da questo fine settimana", ha dichiarato Vandoorne. "Sono molto contento di questa prima pole position con DS Penske, che è anche la mia prima con la vettura Gen3. Dobbiamo ripeterla il prima possibile, ma con una pista così veloce i piloti dietro possono risparmiare molta energia grazie all'effetto scia. In queste condizioni, è difficile lottare dall'inizio alla fine in testa".

Stoffel Vandoorne, DS Penske Foto di: DPPI

Duello energetico tra DS e Porsche

La battaglia è iniziata nel finale delle qualifiche, quando Vandoorne ha battuto in finale la Porsche di Antonio Felix Da Costa. I compagni di squadra, Vergne e Pascal Wehrlein, ancora leader del campionato piloti, sono partiti rispettivamente settimo e 18°.

DS Penske poteva trovarsi in una posizione migliore rispetto al costruttore tedesco sulla griglia di partenza, ma la temperatura dell'aria superava i 35°C e la posizione di testa non era vantaggiosa per il consumo di energia.

Vandoorne ha preso il comando fin dalle prime curve e ha imposto un buon ritmo, mentre da Costa è rimasto al sicuro nella sua scia. Con l'attivazione delle modalità di attacco, la Safety Car è intervenuta due volte (aggiungendo quattro giri alla gara), con conseguente cambiamento delle posizioni. La Porsche ha chiaramente privilegiato un piano strategico di conservazione dell'energia, lasciando a Vandoorne e a Mitch Evans della Jaguar il compito di fare il grosso del lavoro davanti.

Dietro di loro, si è trasformato in un gioco del gatto e del topo, con tutti che sperano di trovare il miglior compromesso tra posizione, risparmio energetico e attacco. Con una pista che genera picchi di oltre 250 km/h, più che mai l'energia ha giocato un ruolo fondamentale nel risultato finale.

Stoffel Vandoorne, DS Penske Foto di: DPPI

In queste condizioni e per la prima volta in questa stagione, Jaguar ha piazzato entrambe le sue vetture sul podio, con Evans che ha conquistato la vittoria e Sam Bird in terza posizione, divisi dalla vettura Envision di Nick Cassidy, anch'essa motorizzata Jaguar.

Da Costa, partito secondo, si è piazzato quarto, davanti a Vergne, che ha condotto una gara intelligente. Vandoorne, che ha condotto per molti giri, è stato infine costretto a scivolare in sesta posizione. Punti comunque importanti per DS Penske, che sale al quarto posto nel campionato costruttori di Formula E, a una sola lunghezza dalla Jaguar.

Tra un mese il campionato tornerà in Europa. La prossima tappa sarà un doppio appuntamento, il 22-23 aprile. Questa volta i concorrenti torneranno su un circuito ben noto, il Tempelhof di Berlino, l'unica città in cui il campionato si è recato ogni anno dalla sua creazione nel 2014.