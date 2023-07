Ferrari Challenge | Doppietta per Fleming e Sartingen ad Estoril

Replica la vittoria di Gara 1 anche Franz Engstler (Charles Pozzi GT Racing), sempre più leader del Trofeo Pirelli Am, mentre in Coppa Shell Am il successo va per la prima volta ad Henrik Kamstrup (Formula Racing).

Trofeo Pirelli

Si ripete anche in Gara 2 l’avvincente confronto tra i giovani Thomas Fleming, partito dalla pole position grazie al tempo di 1’37”653, ed Eliseo Donno, secondo in qualifica con un distacco di 142 millesimi dal leader.

Ad avere la meglio, al termine dei trenta minuti di gara, è ancora una volta l’inglese, abile a mantenere la prima posizione nelle fasi iniziali e ad aumentare progressivamente il vantaggio sul rivale, conquistando alla fine anche il punto supplementare per il giro più veloce con il tempo di 1’39”149. A completare il podio di classe è ancora una volta l’esperto Max Mugelli (CDP – Eureka Competition).

Sfide serrate anche nella seconda prova del Trofeo Pirelli Am, con Franz Engstler, bravo a conquistare la vetta in partenza ai danni del poleman Hanno Laskowski (Emil Frey Sportivo). Il duello tra i due tedeschi vede Laskowski riprendere il comando negli ultimi minuti, ma Engstler, autore anche del giro veloce in 1’41”039, riesce a completare il controsorpasso che gli vale il passaggio per primo sotto la bandiera a scacchi.

In terza posizione si classifica Marco Zanasi (CDP – Pinetti Motorsport), che ha la meglio nel prolungato e avvincente confronto con il debuttante Hendrick Viol (Scuderia Praha), quarto, James Owen (Meridien Modena – FF Corse), quinto e Nicolò Rosi (Kessel Racing).

Classifiche

Grazie ai due successi portoghesi, Thomas Fleming riduce il distacco dal leader Eliseo Donno. L’italiano guida ora la graduatoria generale con 123 punti, davanti all’inglese a 100 e Mugelli a 81. Nel Trofeo Pirelli Am, Franz Engstler allunga a 35 punti il vantaggio su Hanno Laskowski, suo più immediato inseguitore.

Coppa Shell

Axel Sartingen parte ancora una volta dalla pole position, grazie al crono in qualifica di 1’40”052 che abbassa di quasi due decimi il suo miglior tempo della prima sessione, e dopo aver controllato con successo la gara porta a casa la seconda vittoria sul circuito portoghese, mettendo una seria ipoteca sul titolo stagionale.

Dopo una prima fase caratterizzata dall’ingresso per due volte della Safety Car a seguito dell’uscita di pista senza conseguenze per i piloti di John Dhillon (Graypaul Nottingham) prima e di Mutlu Tasev (Emil Frey Sportivo) subito dopo, il trio composto da Sartingen, Herdt-Wipper (Emil Frey Sportivo) e Fons Scheltema (Kessel Racing) guadagna progressivamente vantaggio sul resto del gruppo, rendendosi protagonista di un serrato duello.

Il tedesco riesce però a respingere con esperienza i tentativi di rimonta del connazionale, autore del giro più veloce in 1’42”332, secondo, e di Scheltema, terzo, transitando per primo sotto la bandiera a scacchi.

Nella Coppa Shell Am, Henrik Kamstrup festeggia il primo successo nel Ferrari Challenge Europe dopo la penalizzazione di dieci secondi inflitta a fine gara a Kirk Baerwaldt (Kessel Racing) per un sorpasso completato fuori dai limiti della pista.

Il pilota di Singapore, partito dalla prima posizione in griglia grazie al miglior tempo di qualifica di 1’40”858 e passato per primo sul traguardo, conclude così al quarto posto, ottenendo il punto per il miglior crono sul giro in 1’42”717.

In seconda piazza sale quindi Josef Schumacher (Eberlein Automobile) che dopo il trionfo di ieri completa un fine settimana per lui molto positivo, mentre terzo è Motohiko Isozaki (Cornes Motors Shiba) che bissa il risultato di ieri.

Classifiche

Grazie al doppio successo e alle due pole position, Axel Sartingen allunga il vantaggio in classifica generale di Coppa Shell, salito ora a 59 punti su Fons Scheltema, che agguanta la seconda posizione approfittando del fine settimana senza punti di Manuela Gostner (CDP – MP Racing), ora terza a 66 lunghezze dalla vetta.

Nonostante il quarto posto di oggi, Kirk Baerwaldt mantiene 8 lunghezze di margine su Motohiko Isozaki, mentre al terzo posto sale Henrik Kamstrup.

Prossimo appuntamento

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe tornerà in pista a settembre, sul circuito di Spa-Francorchamps, dal 15 al 17, per il sesto round stagionale, l’ultimo prima delle Finali Mondiali di fine ottobre al Mugello.