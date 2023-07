Ferrari Challenge | Annunciato il calendario North America 2024

L'edizione 2024 proseguirà l'impegno della serie di visitare i circuiti più prestigiosi e acclamati del continente, ognuno dei quali offre un mix distinto di sfida competitiva e i lussuosi servizi che piloti, famiglie e partner si aspettano dal campionato.

Per cominciare, la stagione 2024 accoglierà i piloti in un punto fermo del campionato, il Circuit of the Americas, dal 25 al 28 aprile. Subito dopo, i piloti torneranno al WeatherTech Raceway Laguna Seca dal 16 al 19 maggio.

Questo circuito tecnico e impegnativo non è più presente nel campionato Challenge dal 2020, ma è comunque uno dei preferiti dai piloti per il suo tracciato impegnativo e la famosa curva "Corkscrew".

Da lì, i piloti torneranno su un terreno familiare, al Circuit Gilles Villeneuve in occasione del Gran Premio del Canada, dal 7 al 9 giugno. Watkins Glen rappresenterà il giro di boa del campionato dal 18 al 21 luglio, e anche lo storico circuito di New York tornerà in calendario dopo un anno di assenza.

I piloti continueranno il programma nordamericano con un ritorno in California in agosto, godendo ancora una volta delle sfide tecniche offerte dal Sonoma Raceway dal 22 al 25 agosto.

Infine, la parte nordamericana del calendario si concluderà dal 12 al 15 settembre all'Indianapolis Motor Speedway, prima che le vetture vengano preparate per le Finali Mondiali, la cui data e il cui orario saranno annunciati successivamente.

FERRARI CHALLENGE NORTH AMERICA - Calendario 2024

Circuit of the Americas: 25 - 28 Aprile

WeatherTech Raceway Laguna Seca: 16 - 19 Maggio

Circuit Gilles Villeneuve di Montréal: 7 - 9 Giugno

Watkins Glen: 18 - 21 Luglio

Sonoma Raceway: 22 - 25 Agosto

Indianapolis Motor Speedway: 12 - 15 Settembre

Finali Mondiali – Da annunciare