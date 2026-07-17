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Prove Libere
Formula 1 Belgio

F1 | Spa, Libere 1: Verstappen detta il passo davanti alle Ferrari. Le Mercedes sembrano in crisi

La Red Bull priva dell'ala posteriore in versione Macarena ha dettato il passo nella FP1 con il quattro volte campione del mondo che ha preceduto le rosse di Hamilton e Leclerc subito a loro agio. Quarto è Hadjar, mentre la W17 sono solo quinta con Antonelli e settima con Russell in crisi con un assetto troppo scarico.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Modificato:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Andrej Isakovic - AFP - Getty Images

Si aspettavano le Mercedes ed è spuntata la Red Bull. La prima sessione di prove libere del GP del Belgio ha portato alla ribalta Max Verstappen. L'olandese con la gomma soft (C4) è arrivato a 1'47"070, un tempo a cinque secondi dalla FP1 dello scorso anno, a dimostrazione delle difficoltà che ci sono nella gestione dell'ibrido sulla pista più lunga del mondiale. L'olandese è stato il più veloce anche senza montare l'ala reversibile che è stata accantonata per ragioni di sicurezza dopo i gravi cedimenti registrati in Austria e Gran Bretagna.

Dietro alla RB22 ci soo le due Ferrari con Lewis Hamilton secondo a 145 millesimi da Max e Charles Leclarc terzo a meno di un decimo dal sette volte campione del mondo. Le due rosse non disponevano dell'ala Macarena evoluzione e disponevano ancora del sistema FTM, assicurando un buon carico nel tratto guidato della pista, quello centrale. La Scuderia sembra partita bene nel weekend delle Ardenne, ma sappiamo che la SF-26 è sempre capace di trovare un buon grip quando la pista è ancora green.

La quarta prestazione è di Isack Hadjar ad appena 45 millesimi dal monegasco: il francese ha svolto la sessione usando solo la gomma soft, mentre Verstappen, al di là della simulazione da qualifica ha girato con pneumatici medi. 

In quinta posizione c'è Oscar Piastri con la McLaren a 452 millesimi da Max, con Lando Norris solo settimo distaccato dal vertice di otto decimi. L'australiano ha stupito nel mini long run con un passo insostenibile per tutti, ma poi ha dovuto abortire l'ottima sequenza a causa di un problema idraulico che lo ha costretto a rientrare ai box a bassa andatura.

Guai anche per Norris entrato in pista in ritardo a causa di un problema al volante: sulla MCL40 dell'inglese hanno sostituito motore e centralina che è la quarta per cui il campione del mondo domenica scatterà con dieci posizioni di penalizzazione in griglia.

E le Mercedes? Disperse! Kimi Antonelli è solo quinto con un distacco di mezzo secondo. George Russell è ottavo e paga otto decimi. I tecnici di Brackley devono aver sbagliato qualcosa di grosso nella messa in pista della W17: la monoposto è stata deliberata con un pacchetto aerodinamico molto scarico che non ha pagato. E' molto probabile che vedremo un setup diverso in FP2. I meccanici hanno dedicato molta attenzione a verificare tutte le parti che sono state irrobustite dopo Silverstone: sotto grande osservazione il wheel shields che si era rotto nel GP scorso. Russell si lamenta dell'aderenza e ha pasticciato nel cercare una base di assetto.

Positiva la prestazione della Racing Bulls che ha introdotto una VCARB 03 visibilmente modificata nell'airbox. Arvid Lindblad è ottimo nono con la versione più evoluta con il più esperto Liam Lawson undicesimo. La top ten è completata dall'Audi di Gabriel Bortoleto, con Nico Hulkenberg 12esimo. 

La Haas che ha introdotto un importante pacchetto di novità nell'anteriore rialimenta le ambizioni di Ollie Bearman che è 13esimo davanti alla Williams di Alexander Albon e alla Williams di Franco Colapinto.

Esteban Ocon è più indietro, 16esimo, con la seconda Haas e precede la A526 di Pierre Gasly. In crescita la Cadillac che inserisce Valtteri Bottas al 18esimo posto, seguito subito da Sergio Perez: significativo il calo del distacco della WAC-26 sulla pista più lunga: Valtteri è a 2"7 dalla vetta.

Male Carlos Sainz con la Williams: lo spagnolo ha creato un pericoloso impiding ad Antonelli in un punto molto veloce. Un disastro le Aston Martin che aspettano la vettura B di Adrian Newey in Ungheria. Lance Stroll e Jak Crawford (salito sulla AMR26 di Fernando Alonso) hanno soffero per tutto il turno: il rookie si è visto penzolare una telecamera attaccata al muso. Pericoloso.

A proposito la FIA ha fatto montare delle camere ad alta risoluzione per misurare la flessione delle ali anteriori. Qualcosa di muove...

FP1

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 24

1'47.070

   S 235.494
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.145

1'47.215

 0.145 S 235.176
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 22

+0.207

1'47.277

 0.062 S 235.040
4 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 23

+0.252

1'47.322

 0.045 S 234.941
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 21

+0.452

1'47.522

 0.200 S 234.504
6 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 23

+0.533

1'47.603

 0.081 S 234.328
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 19

+0.861

1'47.931

 0.328 S 233.615
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.889

1'47.959

 0.028 S 233.555
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 24

+1.164

1'48.234

 0.275 S 232.961
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+1.336

1'48.406

 0.172 S 232.592
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 24

+1.362

1'48.432

 0.026 S 232.536
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 23

+1.892

1'48.962

 0.530 S 231.405
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 21

+1.940

1'49.010

 0.048 S 231.303
14 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 24

+2.267

1'49.337

 0.327 S 230.611
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 23

+2.333

1'49.403

 0.066 S 230.472
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 21

+2.379

1'49.449

 0.046 S 230.375
17 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 23

+2.642

1'49.712

 0.263 S 229.823
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 21

+2.769

1'49.839

 0.127 S 229.557
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 22

+3.156

1'50.226

 0.387 S 228.751
20 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 25

+3.792

1'50.862

 0.636 S 227.439
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 19

+5.738

1'52.808

 1.946 S 223.516
22 United States J. Crawford Aston Martin Racing 34 Aston Martin Honda 22

+6.129

1'53.199

 0.391 S 222.744
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