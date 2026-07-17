F1 | Red Bull: il filming day post-Silverstone è diventato un laboratorio per sistemare le partenze

Dopo gli episodi dell’Austria e di Silverstone, in Red Bull si è discusso a lungo sulla sicurezza dell’ala ribaltabile, al punto da spingere anche la FIA ad approfondire la questione, cercando di capire se si trattasse di un problema legato esclusivamente alla squadra di Milton Keynes o se potesse riguardare in generale quella tipologia di ali.

Su questo fronte, a meno che la FIA non decida di rendere ancora più severi i parametri di sicurezza in futuro, in Ferrari c’è tranquillità. Da quando l’ala è stata introdotta in modo definitivo a Miami non ha mai mostrato malfunzionamenti né creato situazioni di rischio, confermando che il problema sembra riguardare più la Red Bull che una casistica generale, tanto che sulla RB22 è ricomparsa la vecchia ala posteriore "tradizionale".

Per il team anglo‑austriaco, però, quello dell’ala ribaltabile non è l’unico tema su cui si sta cercando di intervenire, perché una buona qualifica non può essere compromessa… da una partenza. Sin dall’inizio del campionato, infatti, la Red Bull ha mostrato scarsa costanza allo scatto e in molti casi le partenze negative sono costate diverse posizioni già al via.

Dopo la gara sprint di Silverstone, Isack Hadjar, autore di un’altra partenza che lo aveva fatto scivolare indietro nonostante una buona qualifica, non aveva nascosto il proprio disappunto, sottolineando che con problemi del genere non avesse nemmeno senso presentarsi al via, perché avrebbe comunque perso posizioni immediatamente.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

“Non riusciamo a partire. Semplicemente non lo capiamo. Non ha senso fare una gara sapendo che perderai quattro posizioni subito. Nel mio caso, ne ho perse anche più di così. È scioccante, ogni volta”, aveva commentato Hadjar. Il giorno dopo anche Max Verstappen è partito al rilento, anche se nel caso del quattro volte iridato il problema è stato più legato al pattinamento delle gomme posteriori.

Questo è il punto. Sin dall’inizio del campionato la Red Bull ha effettivamente perso diverse posizioni al via e, in alcune circostanze, c’è stato persino il rischio che le difficoltà allo scatto potessero trasformarsi in un pericolo per gli altri. È per questo che a Milton Keynes si sta lavorando con grande attenzione per migliorare le prestazioni in partenza, come fatto dalla Mercedes intervenendo sul software.

Nel caso della Red Bull sembra esserci soprattutto un problema di scarsa costanza, perché in realtà in certi contesti le partenze sono molto buone. Lo stesso Hadjar, in Australia, seppur aiutato dall’uso di maggiore energia elettrica, fu autore di un buon scatto con cui mise persino sotto pressione le Mercedes. Ma nella maggior parte delle situazioni lo scatto è negativo perché la finestra in cui la Power Unit lavora correttamente al via è troppo ristretta.

Osservando i dati, si nota come spesso la Red Bull sia la squadra che perde più giri nel momento in cui si spengono i semafori e si inizia a rilasciare la frizione. È un processo naturale, ma nel caso del team di Milton Keynes appare ancora più marcato. Il punto è che, un po’ come accadeva alla Mercedes con i team clienti, avere la stessa Power Unit non significa ottenere le stesse prestazioni al via.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Secondo Hadjar, al momento anche Racing Bulls riescono a essere più efficaci in partenza, il che significa che anche la Red Bull dovrebbe essere in grado di trovare la soluzione. Per riuscirci, ogni occasione può essere utile e, oltre alle riprese televisive e valutare l'ala posteriore, il team ha sfruttato anche il filming day da 200 km programmato dopo la gara di Silverstone sullo stesso circuito per tentare di migliorare le partenze testando alcuni correttivi software.

Un lavoro simile era stato svolto anche dalla Mercedes durante la pausa forzata di un mese dovuta alla cancellazione dei GP in Medio Oriente. In quel periodo la squadra aveva sfruttato un filming day per testare i correttivi alle partenze che, di fatto, sembrano aver prodotto i risultati sperati, tanto che dal Canada in poi la Stella è stata spesso tra le più efficaci al via, anche se il via poco felice a Silverstone è costato probabilmente la vittoria.

“Penso che ci siamo messi molta pressione addosso cercando davvero di capire i problemi. Di recente abbiamo fatto un po’ di test a Silverstone dopo la gara e abbiamo avuto buone opportunità per provare delle cose, cosa che abbiamo fatto, imparando anche qualcosa”, ha spiegato Hadjar alla vigilia del GP del Belgio che, non a caso, ha citato soprattutto la Ferrari e il tema della costanza come obiettivo da raggiungere.

“Quindi ovviamente non siamo ancora… diciamo che siamo messi molto meglio rispetto a Silverstone, ma stiamo ancora inseguendo quello che fa, per esempio, la Ferrari. Sono molto costanti. Anche la Williams è molto forte, e i Racing Bulls stanno facendo un ottimo lavoro, quindi dovremmo farlo anche noi”.