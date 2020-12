Amazon punta alla Formula 1 per le dirette streaming

Dopo aver acquistato i diritti per trasmettere le 16 migliori partite del mercoledì della Champions League per il triennio 2021-2024, Amazon punta adesso alla Formula 1.

A rivelarlo è stato Chase Carey, presidente uscente della Formula 1, nel corso di una intervista rilasciata al Financial Times nella quale ha affermato di aver avuto colloqui sia con la società di Jeff Bezos che con tutte le piattaforme digitali globali.

“Sono un partner incredibilmente importante e costituiscono un’opportunità per ampliare il nostro business”.

Amazon non ha voluto rilasciare dichiarazioni a riguardo, ma che il colosso del web sia intenzionato ad acquistare i diritti della Formula 1 dopo aver già comprato quelli della Champions League non coglie certo di sorpresa.

Piattaforme come Netflix, Amazon Prime, Disney+ o DAZN hanno da subito ottenuto un notevole successo, ma la sfida del futuro per queste società è quella di trasmettere in diretta streaming i maggiori eventi sportivi.

I contatti tra i vertici della F1 e Amazon puntano infatti ad aumentare l’audience globale cercando di attrarre soprattutto gli spettatori più giovani sempre meno inclini a seguire lo sport in TV preferendo piuttosto le piattaforme di streaming.

Chase Carey, nel commentare queste trattative, ha pensato anche all’accoglienza che una trasmissione dei gran premi esclusivamente in streaming potrebbe avere sul pubblico più adulto dicendosi preoccupato di perdere quei fan non abituati a seguire i grandi eventi sportivi su una piattaforma digitale.

Charey, però, punta con decisione al futuro e dopo aver lanciato la piattaforma F1TV ed aver aperto agli esports ed a Netflix con la serie Drive to survive, mira a chiudere un accordo con il quale si andrà a rivoluzionare il modo di vedere la Formula 1.

Per il pubblico italiano potrebbe trattarsi di un cambiamento epocale. Dopo anni di monopolio Rai, dal 2018 i gran premi di Formula 1, così come le gare della Formula 2 e della Formula 3, sono trasmesse in esclusiva da Sky ed il contratto tra l’emittente televisiva e Liberty Media è stato prorogato sino al 2022.