2026 Formula 1 Azerbaijan
Gran Premio di Azerbaijan, LIVE Libere 1
Seguite il primo turno di prove libere del Gran Premio d'Azerbaijan 2026 di Formula 1 con la Diretta LIVE offerta da Motorsport.com!
Classifiche in tempo reale
Riassunto
Diretta testuale
Lunghi per Verstappen e Russell: il britannico rischia di colpire le barriere, ma all'ultimo corregge la traiettoria deviando verso la via di fuga
F1 | Simulazione Megaride: a Baku paga la trazione e bisogna curare le gomme posteriori
Il tracciato nella Capitale azera ha due anime: il primo tratto guidato e il secondo velocissimo. Si cerca un compromesso nella messa a punto, scegliendo un carico aerodinamico medio-basso, ma gli pneumatici dietro sono sottoposti a sforzi notevoli in accelerazione per la bassa spinta verticale.
Fondamentale, in questo weekend, sarà anche la gestione delle temperature delle coperture: non perdere troppa temperatura nelle anteriori per evitare bloccaggi e allo stesso tempo evitare di scaldare eccessivamente il posteriore in trazione
F1 | Pirelli: a Baku la vera sfida è gestire le temperature delle gomme per evitare i bloccaggi
L’asfalto liscio di Baku ha portato Pirelli a confermare le mescole più morbide, ma con uno step più duro dell'anno scorso dato che non c'è la C6. Il lunghissimo rettilineo raffredda gli pneumatici aumentando il rischio di bloccaggi e c'è anche un altro tema: con l'importanza della ricarica, sarà ancora più difficile gestire gomme e freni.
Tolta la VSC, bandiera verde
Sfruttando il momento di pausa garantito dalla VSC, vi mostriamo nel dettaglio anche le novità tecniche portate da Racing Bulls
F1 | Racing Bulls: con il cucchiaio dell'ala anteriore si cambiano i flussi del davanti
La squadra di Faenza prosegue lo sviluppo della VCARB03 nel tentativo di consolidare il quinto posto nel mondiale Costruttori davanti all'Alpine. Tim Goss oltre all'ala anteriore ha rivisto anche il corner cola brake duct, lo splitter anteriore e le cover in carbonio delle sospensioni.
Il leader del mondiale era appena sceso in pista con gomma soft per effettuare la propria simulazione di qualifica
Attivata la VSC
Problema idraulico per la W17 dell'italiano
È fermo Kimi Antonelli
Hamilton sale secondo: ottimi primi due settori per il britannico, che, però, paga più di due decimi nell'ultimo parziale, dove a contare è la potenza del propulsore
Piastri e lo stesso Hadjar non si trovano a loro agio con l'impianto frenante: tante vibrazioni
Hadjar lamenta problemi al motore: "Si è rotto qualcosa"
Hamilton si avvicina, ma resta a 3 decimi dal compagno
Leclerc sale terzo: 1:46.621
Antonelli si porta in testa in 1:46.265: ottimo il suo ultimo settore, a conferma della bontà assoluta della power unit Mercedes
Russell si avvicina, portandosi a 6,5 decimi dall'olandese
Terzo Piastri, a 9 decimi e quarto Hamilton, a più di 1 secondo
È di 8 decimi il vantaggio nei confronti del più vicino inseguitore, Kimi Antonelli
Verstappen si migliora di 123 millesimi
In fiamme i freni posteriori della vettura di Sainz: non un grande inizio per la nuova versione della Williams
Verstappen abbassa sensibilmente l'asticella: 1:46.635. Giro per giro, le squadre stanno lavorando sulla centralina per distribuire in modo corretto il deployment della batteria.
Gomma Hard per Mercedes, Ferrari e Red Bull. Su gomma Media, invece, Mclaren
Leclerc va in testa con il tempo di 1:49.025
Verstappen fa segnare il miglior crono per ora: 1:49.202. Tempi ancora alti, con i team che dovranno comprendere a fondo come utilizzare, con profitto, la distribuzione dell'energia elettrica
Cadillac e Racing Bulls scendono in pista con ingombranti rastrelli
F1 | Aston Martin: a Baku le ultime novità per avvicinare il limite di peso sulle AMR26
A Baku le AMR26 dovrebbero ricevere le ultime novità della stagione con il chiaro obiettivo di ridurre ancora il peso. Dall'Azerbaijan in poi, però, le verdone non avranno più novità: Aston Martin si concentrerà sulla vettura del 2027 per cambiare le carte in tavola.
In questo fine settimana novità anche per Williams e Aston Martin. In particolare, la scuderia con sede a Grove, ha portato in pista una vera e propria versione B della monoposto, come anticipato dal Team Principal Vowles
F1 | Williams: a Baku debutta la FW48 2.0 con un processo di lavorazione del carbonio totalmente nuovo
Dopo un inizio di stagione penalizzato dal peso e dai ritardi, il team di Grove porterà a Baku la tanta attesa versione rivista della FW48. Sarà uno step in avanti, ma non per arrivare a quelli che erano gli obiettivi prefissati a inizio stagione: c'è però un altro punto, perché dietro le quinte si sta cambiando il modo di produrre la vettura.
semaforo verde, scatta la prima sessione di libere
Ecco l'analisi dettagliata delle novità Mclaren, in vista dell'appuntamento azero
F1 | McLaren... bocca della verità: l'ultimo aggiornamento deve dire se sfida la Mercedes
La squadra di Woking a Baku introduce una MCL40 profondamente rivista: le pance hanno prese simili a quelle Audi e le fiancate sono miniaturizzate. Rivisto l'airbox e il cofano motore. Novità anche al fondo e all'alettone posteriore reversibile già cambiato.
Parlando del calendario 2027, a lasciare perplessi è soprattutto la presenza della sprint race a Monaco: ne hanno parlato alcuni dei protagonisti nella giornata di ieri.
F1 | La Sprint a Monaco 2027 divide i piloti: piace la doppia qualifica, molto meno la seconda gara
La scelta di introdurre il format Sprint a Monaco nel 2027 divide i piloti. Russell e Perez promuovono la novità, mentre Hamilton, Verstappen, Norris e Antonelli sono scettici. Ma su un punto le opinioni convergono: una seconda qualifica nel Principato piace molto più dell'idea di disputare un'altra gara.
Nell'altro lato del box, Verstappen può gioire dopo l'annuncio del nuovo calendario di F1, in quanto potrà prendere parte alla 24 ore del Nurburgring e a quella di Spa
F1 | Verstappen si prepara per le 24h: "Nürburgring e Spa probabili, Le Mans per ora no"
L'olandese accoglie con grande entusiasmo il fatto che la F1 non abbia concomitanze con le più importanti gare endurance nel 2027 e punta a tornare al Nordschleife e debuttare sulle Ardenne, mentre il Circuit de la Sarthe aspetterà. Norris invece sottolinea che non sacrificherà la F1 per fare altre cose, almeno nell'immediato.
Hadjar si presenta a Baku fresco di rinnovo con la casa austriaca.
F1 | Red Bull annuncia il rinnovo di Isack Hadjar per la stagione 2027
Il parigino, che rientra in gara questo fine settimana a Baku dopo l'infortunio al polso, continuerà a essere il compagno di squadra di Max Verstappen anche nella prossima stagione di Formula 1.
In casa Red Bull, si assiste al ritorno in pista di Isack Hadjar: il francese tornerà al volante della sua RB22 dopo l'assenza causa infortunio al polso.
Liam Lawson guiderà per Racing Bulls, mentre Tsunoda riprenderà il suo posto come terzo pilota Red Bull
F1 | Hadjar ha superato l'infortunio al polso e torna in Red Bull a Baku. Lawson di nuovo in Racing Bulls
Il francese ha completato il recupero dall'infortunio al polso e Red Bull ha confermato che tornerà sulla RB22 già durante questo fine settimana a Baku. Con il rientro di Hadjar si ricompone la griglia anche tra Milton Keynes e Faenza, con Lawson che tornerà al volante della Racing Bulls. A lasciargli spazio sarà Tsunoda che tornerà riserva.
Della partita sarà sicuramente anche Mclaren, reduce da un fine settimane dolce-amaro in quel di Madrid: alla estrema competitività dimostrata dalle vetture e dallo stesso Norris, non è corrisposto il risultato atteso.
La squadra di Woking si presenta in Oriente con la speranza di ritrovare quanto di buono mostrato nell'ultimo appuntamento e puntando ancor più in alto con l'introduzione di un massiccio pacchetto di aggiornamenti.
F1 | McLaren, Baku è un altro esame: sulla MCL40 debutta un nuovo pacchetto e torna l'ala ribaltabile
Sebbene sulla carta, come ha confermato anche Norris, la pista di Baku non si sposi perfettamente con i punti di forza della MCL40, la McLaren è uscita da Madrid con segnali molto più incoraggianti di quanto dica il risultato. In Azerbaijan ci saranno altre novità tecniche e tornerà l'H-Wing, la versione dell'ala ribaltabile del team di Woking.
F1 | Hamilton contro i GP più corti: “Non ha molto senso”
Lewis boccia la riduzione della distanza delle gare prevista per il 2027: “Fisicamente sono più facili che mai, dovrebbero essere più lunghe”. Poi critica anche la Sprint a Monaco: “Non è la soluzione”. A Baku, intanto, la Ferrari cerca un weekend finalmente pulito.
F1 | Leclerc: "Il motore di Monza è nel pool disponibile a Baku, ma non voglio dire quale useremo"
Il monegasco non intende rivelare un'informazione che potrebbe essere strategica nel weekend su una pista come quella azera dove la Ferrari non ha mai vinto. Charles torna sulle sfide ruota a ruota con Hamilton: A Monza tre top team hanno avuto duelli simili finendo con le auto sull'erba, eppure si parla solo delle Ferrari. Non mi sembra corretto”.
Venendo alle Rosse di Maranello, il tracciato azero potrebbe costituire una sfida non da poco per le SF-26. Se il settore centrale, più tortuoso e lento, potrebbe presentarsi come il terreno di caccia ideale per le Ferrari, il primo e il terzo parziale rischiano di evidenziare il deficit di potenza che la power unit del Cavallino ha nei confronti dei propulsori dei rivali più prossimi, in ragione della presenza di rettilinei lunghissimi.
F1 | Vasseur: "A Baku ci sono sempre sorprese: sarà importante mettere tutto insieme"
Il team principal della Ferrari resta abbottonato sulle possibilità del Cavallino in Azerbaijan: la Scuderia nelle nove edizioni finora disputate non ha mai vinto, per cui il manager transalpino spera che si riesca a trarre il massimo dal potenziale delle rosse affidate a Hamilton e Leclerc.
Se Kimi pensa a chiudere il discorso mondiale al più presto, visti anche gli importanti aggiornamenti in arrivo a Sepang sulle W17, il vicino di box, George Russell, guarda con speranza alla prossima stagione.
F1 | Russell spera nel 2027: “Con gomme più bilanciate tra anteriore e posteriore potremo avere una guida più naturale”
Il britannico ha affermato che nella prossima annata potrebbero cambiare i valori in campo tra i piloti, con l’introduzione di una nuova generazione di gomme Pirelli. Rispetto alla stagione in corso, nei test le coperture sono sembrate favorire il ritorno ad uno stile di guida più naturale, con un maggior bilanciamento tra i due assi.
F1 | Antonelli non vuole fare calcoli: “Prima chiudiamo i giochi iridati, meglio è”
Il leader del mondiale non vuole fare calcoli alla vigilia di Baku. Kimi ammette che a Madrid la McLaren era più veloce e racconta cosa sta imparando nei duelli con Verstappen. Poi guarda a Sepang, dove la Mercedes porterà un importante pacchetto di aggiornamenti.
Kimi Antonelli si presenta in Oriente ancora più leader del mondiale, dopo la vittoria ottenuta, seppur con un pizzico di fortuna, sul nuovo tracciato del Madring. L’italiano potrebbe addirittura chiudere il discorso mondiale prima delle tappe americane del calendario, nell’ipotesi (seppur remota) di arrivare ad avere un vantaggio di 150 punti sugli avversari a Singapore.
Di: Mattia Bonalume