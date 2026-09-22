F1 | Pirelli: a Baku la vera sfida è gestire le temperature delle gomme per evitare i bloccaggi

La Formula 1 si avvia alla parte conclusiva della stagione e lo fa a partire da Baku, dove scatterà la prima tripletta a cui ne seguirà un’altra, per poi inoltrarci nelle ultime gare quando verrà definito il calendario. La classifica sembra ormai aver già preso una direzione chiara, con Andrea Kimi Antonelli leader e con una Mercedes che sarà all’ultima gara prima di introdurre il pacchetto di novità in Malesia.

Tuttavia, ciò non vuol dire che non ci siano ancora tante storie da raccontare in questa stagione e Baku spesso è stata una di quelle gare in grado di regalare corse imprevedibili, che possono essere stravolte da un episodio o una Safety Car. Proprio qui, l’anno scorso il mondiale ha iniziato a prendere una strada particolare, con il ritiro di Oscar Piastri e la vittoria di Max Verstappen.

La capitale dell’Azerbaijan, dove quest’anno si correrà di sabato dato che domenica sarà festa, ospita un circuito cittadino atipico, velocissimo, lungo oltre sei chilometri e composto da venti curve ricche di tratti a 90 gradi, passaggi stretti nella città vecchia e un rettilineo interminabile dove le vetture toccano velocità molto elevate.

Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Qui nasce l’aspetto curioso, perché con le Power Unit di quest’anno in tanti si aspettano che la batteria possa esaurirsi in fretta lungo i due chilometri di rettilineo, ma nel resto del giro ci saranno tante chance di ricaricare la batteria e, dato che sono tutte curve lente dove il fattore potenza è relativo, non dovrebbe nemmeno sorprendere che la FIA permetta in alcuni tratti di spegnere l’MGU-K usando solo il termico.

In vista del weekend, alcune porzioni dell’asfalto sono state riasfaltate, in particolare nelle curve 2, 3 e 4. Come spesso accade sui cittadini, l’aderenza iniziale sarà ridotta e l’evoluzione della pista molto marcata, con il grip che crescerà rapidamente man mano che la gomma si depositerà sull’asfalto.

Pirelli ha scelto la gamma più morbida: C3 per la Hard, C4 per la Medium e C5 per la Soft. Rispetto allo scorso anno manca la C6, che dodici mesi fa era stata nominata come Soft ma non aveva trovato spazio in gara e anche in qualifica molti piloti avevano scelto di qualificarsi con la media dato che ritenevano fosse più semplice gestirla.

L’asfalto di Baku è liscio, poco abrasivo e tende a generare livelli di degrado contenuti. È uno scenario che spinge verso una gara a una sola sosta, con la C5 candidata a coprire stint molto lunghi. A Baku c’è sempre il rischio graining che potrebbe fare capolino nelle prime sessioni, quando il grip sarà ancora limitato, e sarà interessante vedere come si evolverà durante il weekend, il che potrebbe anche portare a tenere in considerazione la hard. Di solito, però, la C4 quest’anno si è sempre comportata molto bene.

Franco Colapinto, Alpine, Test Pirelli all'Hungaroring Foto di: Pirelli

Baku, pur essendo un cittadino, impone carichi importanti agli pneumatici: il lunghissimo rettilineo principale e le numerose accelerazioni da bassa velocità lo rendono un tipico tracciato “stop and go”, dove stabilità in frenata e trazione in uscita di curva sono fondamentali. A ciò si aggiunge anche un altro elemento, ossia il fatto che la zona in cui sarà possibile utilizzare l’ala aperta sarà anticipata rispetto allo scorso anno.

Considerando quanto la scia quest’anno aiuti a fare la differenza in certi contesti, in gara si potrebbero magari raggiungere velocità molto alte che metteranno sotto stress le gomme. Uno dei temi più interessanti sarà la gestione delle temperature.

Il tratto a gas completamente aperto che collega l’ultima curva alla prima favorisce il raffreddamento delle gomme, un fenomeno accentuato dall’evoluzione dei cerchi. Questo può aumentare il rischio di bloccaggi nelle frenate più impegnative, soprattutto all’anteriore, e richiederà particolare attenzione da parte dei piloti.

Non è un tema da sottovalutare, anche perché quest'anno l'importanza della ricarica con il motore elettrico renderà ancora più difficile scaldare i freni. Già nelle prime gare Pirelli aveva riscontrato un aumento di micro-bloccaggi in condizioni particolari e Baku è uno di quei tracciati che potrebbe rendere questo tema ancora più sensibile.