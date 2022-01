Dakar | Barreda: "Ho molto dolore, continuerò il più possibile"

Il pilota della Honda ha conquistato la sua 29° vittoria di speciale nella quarta tappa della Dakar 2022, diventando lo spagnolo più vincente nella storia, ma una pesante caduta al km 250 della quinta tappa gli ha causato un problema alla spalla sinistra.

A quel punto, Joan Barreda è riuscito a malapena a terminare la tappa, dicendo però che avrebbe continuato la gara se il suo fisico glielo avesse consentito. Lo spagnolo ha parlato con Motorsport.com dopo aver raggiunto il traguardo della sesta tappa e ha ammesso che la sua intenzione infatti è quella di provare a terminare la 44° edizione del rally raid più difficile del mondo.

"L'obiettivo era quello di provare a continuare la gara e ho sentito parecchio dolore", ha detto lo spagnolo. "Vediamo, il dolore era davvero tanto, soprattutto nelle zone rocciose. In quelle sabbiose invece ho dovuto rallentare per evitare le buche e i pericoli. La chiave è cercare di non peggiorare la situazione e sperare che l'infiammazione non peggiori con il passare dei chilometri. Cercherò di gerstire la situazione per rimanere in gara il più a lungo possibile".

La giornata di venerdì della Dakar 2022 prevedeva per le moto una speciale di 404,2 km, in una tappa ad anello intorno a Riyadh che comprendeva anche due trasferimenti di circa 100 km ciascuno. Tuttavia, i piloti hanno completato solamente 101 km cronometrati a causa delle lamentele dei piloti una volta arrivati al primo rifornimento, visto che le condizioni del fondo erano rese molto critiche dalla pioggia dei giorni scorsi e dal passaggio di auto e camion nella tappa di ieri.

Questa è stata una buona notizia per Barreda, che sarà in grado di dare un po' di tregua alla sua spalla, visto che domani ci sarà anche la giornata di riposo.

"Bang Bang" però è consapevole di ciò che lo aspetta nei prossimi giorni: "La gara è complicata, quello è sicuro. Era già complicata dal primo giorno, quando ho perso 40 minuti. Ho dovuto spingere ogni giorno per recuperare e poi è arrivato questo infortunio. L'obiettivo principale ora è quello di raggiungere il traguardo", ha concluso.

Le foto migliori della Tappa 6 delle moto

